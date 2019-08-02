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Taxa Selic

Em Live, Bolsonaro volta a comemorar a queda da Selic

A taxa Selic caiu para o menor nível desde o início da série histórica, em 1996

Publicado em 01 de Agosto de 2019 às 23:47

Publicado em 

01 ago 2019 às 23:47
O presidente Jair Bolsonaro Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro voltou a comemorar pelas redes sociais a queda da taxa Selic, que caiu na quarta-feira, 31,para o menor nível desde o início da série histórica, em 1996.
> Bancos anunciam redução de juros após corte da Selic
"O Brasil indo para frente, a taxa Selic 6%. Para quem tem papéis do governo não é muito bom não, vão receber menos", afirmou o presidente durante a transmissão ao vivo semanal que faz pelo Facebook.
Na sequência, Bolsonaro apresentou os motivos que, segundo ele, levaram à baixa dos juros.
> Propostas da reforma tributária podem prejudicar o Espírito Santo
"Por que isso daí? A inflação caindo, o Parlamento aí - um abraço ao Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre com toda certeza, que vai agora pegar a Previdência - dando sinalizações positivas no tocante à Previdência, não é só o Rodrigo Maia não, são todos os parlamentares que tiveram a consciência de votar favorável à nova Previdência, e uma coisa muito importante, o Brasil tá recuperando a confiança aí fora", disse o presidente.

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