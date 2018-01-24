Em dia de julgamento de Lula, dólar abre em queda

No dia do julgamento do ex-presidente Lula, o dólar abriu em queda. Pouco depois das 9 horas, a moeda americana perdia 0,31%, a R$ 3,229. O mercado deve ficar atento ao longo de todo o dia ao desenrolar da sessão em Porto Alegre.
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