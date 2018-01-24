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Mercado atento

Em dia de julgamento de Lula, dólar abre em queda

Mercado atento ao desenrolar da sessão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 12:19

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 12:19

Dólar Crédito: Divulgação
No dia do julgamento do ex-presidente Lula, o dólar abriu em queda. Pouco depois das 9 horas, a moeda americana perdia 0,31%, a R$ 3,229. O mercado deve ficar atento ao longo de todo o dia ao desenrolar da sessão em Porto Alegre. 

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