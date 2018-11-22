Em dia de feriado nos EUA, dólar é negociado próximo a R$ 3,80

O dólar comercial iniciou os negócios desta quinta-feira (22) perto da estabilidade, com valorização de 0,12% ante o real, valendo R$ 3,794. Neste pregão, a principal praça (Nova York) não opera devido ao feriado de Ação de Graças (Thanksgiving). Sem grandes novidades na cena interna, os investidores seguem monitorando o exterior.

Contribui para este viés de alta da moeda americana os recentes desdobramentos da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Os enviados dos dois países trocaram acusações em um encontro da Organização Mundial do Comércio (OMC). O representante de Washington acusou Pequim de usar o organismo para prosseguir com políticas de "não mercado". Por sua vez, o representante da China afirmou que era o país governado por Trump que estava desrespeitando as regras.