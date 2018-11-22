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Valorização

Em dia de feriado nos EUA, dólar é negociado próximo a R$ 3,80

Investidores seguem acompanhado desdobramentos da guerra comercial

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 12:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2018 às 12:36
Contribui para este viés de alta da moeda americana os recentes desdobramentos da guerra comercial entre China e Estados Unidos Crédito: Pixabay
O dólar comercial iniciou os negócios desta quinta-feira (22) perto da estabilidade, com valorização de 0,12% ante o real, valendo R$ 3,794. Neste pregão, a principal praça (Nova York) não opera devido ao feriado de Ação de Graças (Thanksgiving). Sem grandes novidades na cena interna, os investidores seguem monitorando o exterior.
> Brasil gera 57,7 mil empregos com carteira assinada em outubro
> Motorista pode parcelar multas, licenciamento e IPVA em até 12 vezes
Contribui para este viés de alta da moeda americana os recentes desdobramentos da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Os enviados dos dois países trocaram acusações em um encontro da Organização Mundial do Comércio (OMC). O representante de Washington acusou Pequim de usar o organismo para prosseguir com políticas de "não mercado". Por sua vez, o representante da China afirmou que era o país governado por Trump que estava desrespeitando as regras.

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