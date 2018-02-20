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Despesas canceladas

Em 15 anos, governo federal retém R$ 31 bi em gastos para saúde

Recursos estavam previstos no Orçamento, mas acabaram cancelados ou não foram pagos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2018 às 10:39

Publicado em 20 de Fevereiro de 2018 às 10:39

Esplanada dos Ministérios, em Brasília Crédito: Polícia Militar do DF|Divulgação
O governo federal segurou R$ 31,25 bilhões de gastos carimbados para a área de saúde nos últimos 15 anos. São despesas do Orçamento da União destinadas à saúde, mas que na prática acabaram canceladas ou ainda não foram efetivamente executadas e pagas.
Esse valor poderia bancar, por um ano, 10.416 das mais complexas Unidades de Pronto-atendimento (UPAs), com nove médicos. Também seria possível pagar 161 milhões de sessões de hemodiálise e 70,5 milhões de partos normais, além de comprar 379 mil ambulâncias. O montante represado equivale a um quarto de todo o Orçamento do Ministério da Saúde em 2018.
Apesar de não terem sido quitadas ao final de cada ano, essas despesas serviram para o governo comprovar, em cada exercício, o cumprimento do mínimo previsto na Constituição  o piso de recursos que o governo tem de, obrigatoriamente, destinar para aplicação em saúde.

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