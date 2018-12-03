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Elisa Bastos Silva é nomeada para a diretoria da Aneel

Nomeação já era aguardada desde setembro, quando foi aprovada pela Comissão de Infraestrutura do Senado Federal

Publicado em 03 de Dezembro de 2018 às 12:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2018 às 12:07
Imagem ilustrativa; Linhas de transmissão de energia Crédito: Gabriel Lordêllo
O Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 03, traz a nomeação da analista de sistemas Elisa Bastos Silva para o cargo de Diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em substituição a Tiago de Barros Correia.
A nomeação de Elisa Silva para o cargo já era aguardada desde setembro, quando foi indicada. O nome de Elisa Silva, ocupante de cargo em comissão na Assessoria de Assuntos Econômicos do Ministério de Minas e Energia, foi aprovado no dia 27 de setembro pela Comissão de Infraestrutura do Senado Federal.
Ministério das Relações Exteriores. O DOU também informa a nomeação de Vera Cintia Alvarez, Ministra de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para o cargo de Embaixadora do Brasil na República da Guatemala. Além disso, o DOU nomeia Mariane Bravo Leite para o cargo de Cônsul do Brasil em Paso de los Libres, República Argentina.

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