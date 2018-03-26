Eletrobras lança plano de demissão consensual com meta de desligar 3 mil

Sede da Eletrobras Crédito: Agência

A Eletrobras informou nesta segunda-feira que lançou um Plano de Demissão Consensual (PDC), levando em conta as normas da nova legislação trabalhista, que determina que seja feito um acordo entre patrões e empregados. No caso da estatal, o acordo determinou o pagamento de 20% do FGTS, como manda a nova lei, e mais 20% de incentivo, somando os 40% que eram direito do trabalhador antes da mudança na lei. O plano irá garantir também cinco anos de assistência médica, segundo uma fonte da estatal próxima ao assunto.

A meta da Eletrobras é o desligamento de três mil colaboradores em todas as empresas, o que vai representar uma economia de cerca de R$ 890 milhões ao ano, informou a estatal em nota.

O plano será implantado simultaneamente nas empresas Eletrobras Cepel, CGTEE, Chesf, Eletronuclear, Eletronorte, Amazonas GT, Eletrosul e Furnas, além da própria holding, e teve aprovação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest).

A adesão dos empregados se dará até o dia 27 de abril e os desligamentos ocorrem em oito turmas, de 30 de maio até 14 de dezembro de 2018. São elegíveis os empregados que tenham, no mínimo, 10 anos de vínculo empregatício com a empresa, no momento do desligamento, considerando o limite de 14/12/2018; ou anistiados e reintegrados à empresa por meio da Comissão Especial Interministerial de Anistia - Lei nº 8.878/1994 (neste caso não há exigência de tempo mínimo de empresa).

Segundo a Eletrobras, o lançamento do PDC já estava previsto nas iniciativas de eficiência operacional e disciplina financeira que vem sendo implementadas na companhia desde 2016.