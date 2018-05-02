Eletrobras entra em acordo para encerrar ação coletiva nos EUA

Sede da Eletrobras Crédito: Agência

A Eletrobras informou ter assinado acordo para encerrar a ação coletiva em curso contra a companhia no Tribunal do Distrito Sul de Nova York, nos Estados Unidos. O acordo, que está sujeito à aprovação pela Corte, prevê o encerramento de todas as ações em curso iniciadas pelos investidores que adquiriram ações ordinárias e preferenciais da Eletrobras representadas por American Depository Shares (ADS) mediante o pagamento de US$ 14,75 milhões para os membros da classe da ação coletiva.

Segundo as regras da corte, os membros da classe da ação coletiva terão direito a se opor e não aderir ao acordo. Os investidores dos EUA alegam ter sofrido prejuízos devido ao envolvimento da empresa em casos de corrupção, descobertos em meio à Operação Lava Jato, da Polícia Federal.