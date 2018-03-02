Electrolux cancela investimento nos EUA após tarifa sobre aço

Investimento de US$ 250 milhões que a empresa planejava fazer no Tennessee é cancelada após anúncio de tarifas maiores sobre alumínio e aço importados Crédito: Pixabay

A suíça Electrolux informou, nesta sexta-feira (02), que vai adiar um investimento de US$ 250 milhões que planejava fazer no Tennessee, após o presidente americano, Donald Trump, anunciar tarifas maiores sobre alumínio e aço importados.

Estamos congelando nossos investimentos, disse o porta-voz da Electrolux, Daniel Frykholm, à agência de notícias sueca TT.

De acordo com o canal de televisão público sueco SVT, o investimento seria destinado a modernizar uma fábrica da Electrolux.

Acreditamos que tarifas podem causar uma alta bastante significativa do preço do aço no mercado americano, observou Daniel Frykholm, porta-voz da companhia

Para Frykholm, a intenção da Trump de impôr tarifas de 25% ao aço e 10% ao alumínio importado pelos Estados Unidos poderia tornar economicamente injustificável o investimento planejado na fábrica.