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Negócios

Electrolux cancela investimento nos EUA após tarifa sobre aço

Empresa alerta para possível alta significativa do preço dos materiais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2018 às 20:11

Publicado em 02 de Março de 2018 às 20:11

Investimento de US$ 250 milhões que a empresa planejava fazer no Tennessee é cancelada após anúncio de tarifas maiores sobre alumínio e aço importados Crédito: Pixabay
A suíça Electrolux informou, nesta sexta-feira (02), que vai adiar um investimento de US$ 250 milhões que planejava fazer no Tennessee, após o presidente americano, Donald Trump, anunciar tarifas maiores sobre alumínio e aço importados.
Estamos congelando nossos investimentos, disse o porta-voz da Electrolux, Daniel Frykholm, à agência de notícias sueca TT.
De acordo com o canal de televisão público sueco SVT, o investimento seria destinado a modernizar uma fábrica da Electrolux.
Acreditamos que tarifas podem causar uma alta bastante significativa do preço do aço no mercado americano, observou Daniel Frykholm, porta-voz da companhia
Para Frykholm, a intenção da Trump de impôr tarifas de 25% ao aço e 10% ao alumínio importado pelos Estados Unidos poderia tornar economicamente injustificável o investimento planejado na fábrica.
Precisamos analisar os impostos e ver como o mercado reage, disse ele. Mas, para ser claro: esta é uma mensagem para o governo (de Trump), isso é realmente negativo para nós.

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