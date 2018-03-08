Elas comandam o lar, mas recebem menos

Crédito: Marcelo Franco

Filhos, marido, casa e trabalho. Essas são apenas algumas das responsabilidades que parte das mulheres têm no seu dia a dia e fazem com que tenham uma jornada dupla ou até mesmo tripla de trabalho. Elas trabalham mais do que os homens, porém, ainda ganham até 23,1% menos que eles.

De acordo com os dados de 2016 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados na tarde de ontem, na Região Sudeste do país, as mulheres com trabalho fora de casa ainda destinam, em média, 18,4 horas semanais aos cuidados do lar. Enquanto isso, os homens com emprego destinam apenas 10,7h semanais aos afazeres domésticos.

Se somarmos a quantidade de horas trabalhadas dentro e fora de casa, a diferença continua. No Sudeste, elas trabalham, em média, 55,6 horas por semana. Já a média dos homens é de 52,7 horas.

A pesar da inserção feminina no mercado de trabalho ter aumentado nos últimos anos, o mesmo não aconteceu com sua remuneração. Em um Estado onde 50,13% de população é composta por mulheres, mesmo trabalhando mais horas, elas seguem ganhando menos que os homens. Apesar de a diferença entre os rendimentos deles e delas ter diminuído nos últimos anos, em média, no Espírito Santo, o percentual continua alto (23,1%).

A média salarial delas é de R$ 1.599, já a recebida por eles é de R$ 2.081, um retrato da desigualdade salarial e de oportunidades.

Segundo a economista Julyana Covre, ainda é muito evidente a desigualdade entre os sexos em todos os casos. Elas trabalham mais e estudam mais do que eles, mas recebem menos. Além disso, têm uma inserção pequena na vida pública, devido à pequena representatividade na política, comentou.

A assistente de departamento pessoal Priscila Gama Lopes da Silva, 30 anos, recebe mais que o marido. Eu trabalho há cinco anos em uma empresa. O fato de eu ganhar mais não é um problema, já que nós dois contribuímos para manter a nossa casa, comentou.

Para a presidente da BRH Espírito Santo, Kátia Vasconcelos, é preciso olhar efetivamente de forma respeitosa para a capacidade e a competência de cada indivíduo - que não reside em um gênero, cor de pele ou crença, mas sim em articular aquilo que sabe com o que se propõe a fazer.