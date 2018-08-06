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Relatório de Mercado Focus

Economistas mantêm previsão de inflação e PIB para este ano

Segundo o relatório Focus, do Banco Central, economia deve crescer 1,5% em 2018 e IPCA deve permanecer em 4,11%

Publicado em 06 de Agosto de 2018 às 12:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2018 às 12:22
Segundo o relatório Focus, do Banco Central, economia deve crescer 1,5% em 2018 e IPCA deve permanecer em 4,11% Crédito: Reprodução
A expectativa de alta para o PIB este ano seguiu em 1,50%, conforme o Relatório de Mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira, 6, pelo Banco Central. Há quatro semanas, a estimativa era de crescimento de 1,53%. Para 2019, o mercado manteve a previsão de alta do PIB de 2,50%, igual ao visto quatro semanas atrás.
No fim de junho, o BC reduziu sua projeção para o PIB em 2018, de 2,6% para 1,6%. A instituição atribuiu a mudança na estimativa à frustração com a economia no início do ano. Em 20 de julho, o Ministério do Planejamento também atualizou sua projeção, de 2,5% para 1,6%.
No relatório Focus de hoje, a projeção para a produção industrial de 2018 foi de alta de 2,91% para elevação de 2,85%. Há um mês, estava em 2,65%. No caso de 2019, a estimativa de crescimento da produção industrial seguiu em 3,00%, ante 3,05% verificados quatro semanas antes.
Na semana passada, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que a produção industrial subiu 13,1% em junho, em um movimento de recuperação após a greve dos caminhoneiros. Em maio, a produção industrial havia despencado 11%.
A pesquisa Focus mostrou ainda que a projeção para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB para 2018 foi de 54,90% para 54,25%. Há um mês, estava em 54,95%. Para 2019, a expectativa passou de 58,00% para 57,70%, ante os 58,00% de um mês atrás.
Inflação
 
Os economistas do mercado financeiro também mantiveram a previsão para o IPCA  o índice oficial de preços  de 2018 e de 2019. O Relatório de Mercado Focus mostra que a mediana para o IPCA este ano permaneceu em 4,11%. Há um mês, estava em 4,17%. Já a projeção para o índice em 2019 seguiu em 4,10%. Quatro semanas atrás, estava no mesmo patamar.
O relatório Focus trouxe ainda a projeção para o IPCA em 2020, que seguiu em 4,00%. No caso de 2021, a expectativa foi de 4,00% para 3,93%. Há quatro semanas, essas projeções eram de 4,00% para ambos os anos.
A projeção dos economistas para a inflação em 2018 está dentro da meta deste ano, cujo centro é de 4,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto porcentual (índice de 3,0% a 6,0%). Para 2019, a meta é de 4,25%, com margem de 1,5 ponto (de 2,75% a 5,75%). No caso de 2020, a meta é de 4,00%, com margem de 1,5 ponto (de 2,5% a 5,5%). Já a meta de 2021 é de 3,75%, com margem de 1,5 ponto (de 2,25% a 5,25%).
Na semana passada, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC anunciou a manutenção da Selic (a taxa básica de juros) em 6,50% ao ano. Além disso, a instituição atualizou suas projeções para a inflação neste e no próximo ano. No cenário de mercado, que utiliza o câmbio e o juro da Focus, a projeção para o IPCA é de 4,2% em 2018 e 3,8% em 2019. No cenário de referência, que pressupõe câmbio constante a R$ 3,75 e juro a 6,50%, o IPCA projetado é de 4,2% em 2018 e 4,1% em 2019.

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