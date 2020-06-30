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Economistas criticam atuação de Bolsonaro

Na visão do economista e professor do King's College London Alfredo Saad-Filho, as 'raízes' do impacto da pandemia no país têm relação com a desigualdade brasileira e com 'o descaso deliberado do governo' ao lidar com a questão

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 09:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 09:53
Presidente Jair Bolsonaro em videoconferência com empresários
Presidente Jair Bolsonaro em videoconferência com empresários Crédito: Marcos Correa/PR
Economistas que participaram na segunda-feira (29), do painel sobre futuro da economia no Brazil Forum UK 2020 afirmaram que, neste momento, não dá para escolher entre economia e saúde. Segundo eles, a atuação do presidente Jair Bolsonaro, ao defender a reabertura do comércio e a extinção de medidas restritivas para possibilitar a retomada da economia, é "imperdoável".
Na visão do economista e professor do King's College London Alfredo Saad-Filho, as "raízes" do impacto da pandemia no país têm relação com a desigualdade brasileira e com "o descaso deliberado do governo" ao lidar com a questão. Saad-Filho cita "a tentativa deliberada de se manter a atividade econômica a partir de um ponto de vista de que, para se manter o nível da renda, valeria a pena sacrificar vidas".

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Com um ministro interino na Saúde, o Brasil somava, até às 19h30 desta segunda, 57.658 mortes por covid-19, conforme Consórcio de imprensa. Segundo Saad-Filho, o governo brasileiro abriu mão de suas responsabilidades com a população. "A psicopatia impede os níveis mais altos de governo de olhar para o outro, de cuidar do seu, de tratar da população. Estamos lidando com um desastre que poderia ter sido evitado. Isso, ao meu ver, é imperdoável."
Zeina Latif, colunista do Estadão e ex-economista chefe da XP, avalia que "faltou articulação (do governo) com os Estados" no enfrentamento à pandemia. Citando um cenário em que nenhuma medida tivesse sido tomada, Zeina afirma que "a contaminação seria muito rápida", com consequências duras. "Isso poderia gerar crise social, distúrbios, e de qualquer forma ia acabar impactando a economia pelas mortes, pela mão de obra que você perde, pelo caos social, pelo medo das pessoas".
Segundo ela, é importante ter em vista este cenário extremo, senão podemos acabar "confundindo a análise, achando que o isolamento causa a crise, e não exatamente a doença".

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