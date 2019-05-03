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Movimentação

Economia remaneja R$ 3,6 bi para atender cinco ministérios

Em março, pasta tinha bloqueado R$ 30 bi do orçamento

Publicado em 

02 mai 2019 às 22:49

Publicado em 02 de Maio de 2019 às 22:49

Esplanada dos Ministérios, em Brasília Crédito: Divulgação
Cinco ministérios com demandas urgentes de atendimento receberão R$ 3,6 bilhões remanejados de outros órgãos. A movimentação saiu em portaria da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia publicada nesta quinta-feira (2) em edição extra do Diário Oficial da União.
As pastas beneficiadas são os ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; da Infraestrutura; do Desenvolvimento Regional; da Cidadania; e da Mulher, Família e Direitos humanos.
Em nota, o Ministério da Economia esclarece que o remanejamento não mudou o quadro fiscal. No fim de março, a Secretaria Especial de Fazenda tinha contingenciado (bloqueado) R$ 30 bilhões do Orçamento deste ano. O valor retido só será reavaliado no fim de maio, com a divulgação do Relatório Bimestral de Receitas e Despesas.

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