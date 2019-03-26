Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Economia reage e ES cria 3.541 postos de trabalho em fevereiro
Recuperação

Economia reage e ES cria 3.541 postos de trabalho em fevereiro

Resultado é o melhor para esse mês desde 2014. Saldo em 2019 já é de 6.595 vagas
Mikaella Campos

Mikaella Campos

Publicado em 

26 mar 2019 às 01:36

Publicado em 26 de Março de 2019 às 01:36

Carteira de trabalho: número de pessoas contratadas foi de 173.139 no país Crédito: Fernando Madeira
O mercado formal tem mostrado sinais de que a crise do emprego está ficando para trás. Em fevereiro, 3.541 postos de trabalho foram criados no Estado, segundo dados do Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged), da Secretaria do Trabalho, do Ministério da Economia.
O desempenho é o melhor para esse mês desde 2014. No ano, o Estado conseguiu abrir 6.595 vagas, número 7,7 vezes maior do que o saldo dos dois primeiros meses do ano passado, que foi de 857.
A reação no Espírito Santo ocorreu principalmente no setor de serviços, que fechou fevereiro deste ano com 2.757 novos trabalhadores contratados. A indústria de transformação foi outra área que puxou o emprego ao promover a abertura de 923 oportunidades.
A agropecuária (157), o segmento de extração mineral (145), a administração pública (115), os serviços industriais de utilidade pública (94) foram outros setores que apresentaram dados positivos. Mas o comércio e a construção civil amargam perdas no número de pessoas com carteira assinada. Somente o segmento comercial fechou 459 postos de trabalho. A construção civil teve baixa de 191 vagas.
PAÍS
No país, o Caged revelou também aquecimento da economia com o surgimento de 173.139 empregos formais em fevereiro. “Há sinal de que retomada de empregos será consistente em 2019. O Caged registrou o melhor resultado para fevereiro desde 2014, quando foram criados 260 mil empregos”, afirmou o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, ao acrescentar que a construção civil, serviços e atacado apresentaram recuperação importante de empregos. “A perspectiva é de que retomada de empregos se mantenha nos próximos meses”, disse.
O resultado de fevereiro ficou bem acima do intervalo das estimativas de analistas do mercado financeiro. As projeções eram de geração de 45.000 a 135.795 vagas, com mediana de 82 mil postos de trabalho.
O coordenador geral de estatísticas da Secretaria de Trabalho, Mário Magalhães, destacou que os resultados positivos, principalmente do setor de serviços, que abriu no Brasil 23.120, indicam a recuperação do poder de consumo da população. (Com Agência Estado)
ANÁLISE
Otimismo e reformas
Os dados do Caged apontam para um novo recorde na criação de empregos com carteira assinada no Espírito Santo. O saldo líquido de 3,5 mil novos vínculos representa o melhor desempenho para o mês de fevereiro desde que se iniciou a crise econômica em 2015. O avanço tem relação com ampliação de contratações em setores como comércio. Trata-se de confirmação do processo de recuperação da economia nacional e local. Esse crescimento guarda relação com a redução dos juros, mas principalmente com a melhora das expectativas de aprovação de reformas capazes de solucionar o problema fiscal do país, que favoreceu novos investimentos e contratações. Mas ainda é preciso que sejam geradas 57 mil novas vagas de trabalho no ES para se retornar à época pré-crise (de 2014).
Eduardo Araújo Economista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal
Imagem de destaque
Gigantes da logística vão se reunir no ES. E os motivos são muitos
Imagem de destaque
“Planeta Terra, você é uma tripulação”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados