Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Economia e Itamaraty divulgam nota contra adiar eleição do BID
Apoio aos EUA

Economia e Itamaraty divulgam nota contra adiar eleição do BID

Alguns países estão querendo mudar a data devido à resistência em relação à indicação feita pelo presidente americano Donald Trump
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2020 às 07:59

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 07:59

O presidente dos EUA, Donaldo Trump, usando máscara de proteção
O presidente dos EUA, Donaldo Trump, usando máscara de proteção Crédito: Reprodução Twitter
O governo brasileiro divulgou nesta terça-feira, 18, uma declaração conjunta com outros 16 países pedindo que as eleições para a presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) não sejam adiadas. O texto é uma resposta a um movimento encabeçado pelo alto representante de Política Exterior e Segurança Comum da União Europeia, Josep Borell, para postergar a eleição de setembro para março.
"A eleição do presidente do BID é de extrema importância para nossa região e para conduzir o banco no enfrentamento do maior desafio da era contemporânea", afirma a nota do governo brasileiro e aliados. "Nossos povos precisam de soluções que não podem ser adiadas".

Veja Também

Trump diz que eleição de 2020 é a 'mais importante da história'

Trump ameaça empresas que tiram empregos do país e volta a criticar China

Além dos europeus, Chile e México também defenderam o adiamento, enquanto a Argentina tem apoiado a ideia nos bastidores. Esses países têm, juntos, mais de 25% do poder de voto no banco, o que seria suficiente para interditar a eleição.
Na nota conjunta dos ministérios da Economia e das Relações Exteriores, o governo brasileiro associa-se a outros países, o principal deles os Estados Unidos. Na América do Sul, assinam o texto ainda Bolívia, Colômbia, Equador, Paraguai, Suriname, Guiana e Venezuela. A lista de nações inclui ainda Bahamas, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Panamá e República Dominicana.
A nota destaca ainda que a reunião da Diretoria Executiva do BID decidiu que a eleição para presidente do banco ocorrerá nos dias 12 e 13 de setembro, em reunião virtual do conselho de governadores. O texto insta ainda os países-membros a cumprir, "no prazo e forma indicados", as resoluções já aprovadas pelos diretores e governadores.
"Será extremamente importante preservar a integridade desse processo e das decisões tomadas pelos diretores e governadores do banco para proteger os interesses da região, bem como a soberania hemisférica de nosso banco interamericano", completa.
O pedido de adiamento tem como pano de fundo a resistência à indicação do americano Mauricio Claver-Carone, feita pelos Estados Unidos, para chefiar o BID. A indicação de Carone pelo governo Donald Trump quebrou a tradição dos últimos 60 anos de ter um nome da América Latina chefiando a presidência do principal banco de desenvolvimento da região. Foi uma derrota, inclusive, para o Brasil, que articulava a indicação de um brasileiro para o cargo. Aliado de primeira linha de Trump, o governo do presidente Jair Bolsonaro, porém, recuou e decidiu apoiar o nome norte-americano.
A tentativa do governo americano de emplacar um nome como presidente do BID incomodou governos da região. Por já serem os maiores acionistas, os EUA costumam ficar de fora do rodízio de presidentes do banco.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados