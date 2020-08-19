Economia e Itamaraty divulgam nota contra adiar eleição do BID

O presidente dos EUA, Donaldo Trump, usando máscara de proteção Crédito: Reprodução Twitter

O governo brasileiro divulgou nesta terça-feira, 18, uma declaração conjunta com outros 16 países pedindo que as eleições para a presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) não sejam adiadas. O texto é uma resposta a um movimento encabeçado pelo alto representante de Política Exterior e Segurança Comum da União Europeia, Josep Borell, para postergar a eleição de setembro para março.

"A eleição do presidente do BID é de extrema importância para nossa região e para conduzir o banco no enfrentamento do maior desafio da era contemporânea", afirma a nota do governo brasileiro e aliados. "Nossos povos precisam de soluções que não podem ser adiadas".

Além dos europeus, Chile e México também defenderam o adiamento, enquanto a Argentina tem apoiado a ideia nos bastidores. Esses países têm, juntos, mais de 25% do poder de voto no banco, o que seria suficiente para interditar a eleição.

Na nota conjunta dos ministérios da Economia e das Relações Exteriores, o governo brasileiro associa-se a outros países, o principal deles os Estados Unidos. Na América do Sul, assinam o texto ainda Bolívia, Colômbia, Equador, Paraguai, Suriname, Guiana e Venezuela. A lista de nações inclui ainda Bahamas, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Panamá e República Dominicana.

A nota destaca ainda que a reunião da Diretoria Executiva do BID decidiu que a eleição para presidente do banco ocorrerá nos dias 12 e 13 de setembro, em reunião virtual do conselho de governadores. O texto insta ainda os países-membros a cumprir, "no prazo e forma indicados", as resoluções já aprovadas pelos diretores e governadores.

"Será extremamente importante preservar a integridade desse processo e das decisões tomadas pelos diretores e governadores do banco para proteger os interesses da região, bem como a soberania hemisférica de nosso banco interamericano", completa.

O pedido de adiamento tem como pano de fundo a resistência à indicação do americano Mauricio Claver-Carone, feita pelos Estados Unidos, para chefiar o BID. A indicação de Carone pelo governo Donald Trump quebrou a tradição dos últimos 60 anos de ter um nome da América Latina chefiando a presidência do principal banco de desenvolvimento da região. Foi uma derrota, inclusive, para o Brasil, que articulava a indicação de um brasileiro para o cargo. Aliado de primeira linha de Trump, o governo do presidente Jair Bolsonaro, porém, recuou e decidiu apoiar o nome norte-americano.