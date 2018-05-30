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Puxada por agropecuária

Economia cresce 0,4% no primeiro trimestre de 2018

Expansão frente ao primeiro trimestre de 2017 foi de 1,2%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 12:04

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 12:04

Em relação ao mesmo trimestre do ano passado, a alta foi de 1,2% Crédito: 1
Puxada pela agropecuária, a economia brasileira cresceu 0,4% no primeiro trimestre de 2018, na comparação com o último trimestre do ano passado, informou o IBGE nesta quarta-feira. É o quinto resultado positivo frente ao trimestre anterior após oito quedas consecutivas. Analistas esperavam alta de 0,3%, de acordo com a mediana das projeções compiladas pela Bloomberg. Em relação ao mesmo trimestre do ano passado, a alta foi de 1,2%. Em 12 meses, a atividade acumula expansão de 1,3%. Em valores correntes, o PIB totalizou R$ 1,6 trilhão.
A agropecuária é um dos setores mais afetados pela greve dos caminhoneiros, que já dura dez dias, abalou a confiança no governo e colocou uma pá de cal sobre as previsões para o PIB fechado de 2018.
Há um ano, havia aposta de expansão de até 4% para a atividade em 2018. Hoje, estão entre 1,8% e 2,5%, e podem ocorrer novas revisões, para baixo, durante esta quarta. O Boletim Focus mais recente do Banco Central, também reduziu a projeção do PIB pela quarta semana seguida, na sexta-feira, de 2,50% para 2,37%.

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