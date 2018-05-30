Economia cresce 0,4% no primeiro trimestre de 2018

Em relação ao mesmo trimestre do ano passado, a alta foi de 1,2% Crédito: 1

Puxada pela agropecuária, a economia brasileira cresceu 0,4% no primeiro trimestre de 2018, na comparação com o último trimestre do ano passado, informou o IBGE nesta quarta-feira. É o quinto resultado positivo frente ao trimestre anterior após oito quedas consecutivas. Analistas esperavam alta de 0,3%, de acordo com a mediana das projeções compiladas pela Bloomberg. Em relação ao mesmo trimestre do ano passado, a alta foi de 1,2%. Em 12 meses, a atividade acumula expansão de 1,3%. Em valores correntes, o PIB totalizou R$ 1,6 trilhão.

A agropecuária é um dos setores mais afetados pela greve dos caminhoneiros, que já dura dez dias, abalou a confiança no governo e colocou uma pá de cal sobre as previsões para o PIB fechado de 2018.