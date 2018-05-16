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Aponta Banco Central

Economia brasileira encolheu 0,13% no primeiro trimestre

Desempenho veio pior que o esperado pelo mercado, que projetava crescimento

Publicado em 16 de Maio de 2018 às 11:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2018 às 11:53
Banco Central do Brasil Crédito: Francisco Aragão / Flickr
A economia brasileira frustrou as expectativas e encolheu 0,13% no primeiro trimestre. É o que revela o índice do Banco Central que mede a atividade do país (IBC-BR), divulgado na manhã desta quarta-feira. A previsão dos analistas do mercado financeiro era de uma alta de 0,2% nos três primeiros meses do ano.
O QUE É O IBC-BR
O IBC-Br foi criado pelo BC para ser uma referência do comportamento da atividade econômica que sirva para orientar a política de controle da inflação pelo Comitê de Política Monetária (Copom), uma vez que o dado oficial do Produto Interno Bruto (PIB) é divulgado pelo IBGE com defasagem em torno de três meses. Tanto o IBC-Br quanto o PIB são indicadores que medem a atividade econômica, mas têm diferenças na metodologia.
O indicador do BC leva em conta trajetória de variáveis consideradas como bons indicadores para o desempenho dos setores da economia (indústria, agropecuária e serviços).
Já o PIB é calculado pelo IBGE a partir da soma dos bens e serviços produzidos na economia. Pelo lado da produção, considera-se a agropecuária, a indústria, os serviços, além dos impostos. Já pelo lado da demanda, são computados dados do consumo das famílias, consumo do governo e investimentos, além de exportações e importações.

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