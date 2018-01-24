Economia brasileira deve crescer cerca de 3% em 2018, diz Temer

O presidente Michel Temer Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Ao chegar à Suíça para participar do Fórum Econômico Mundial, o presidente Michel Temer afirmou nesta terça-feira que a economia brasileira deve crescer em torno de 3% em 2018. Ele também disse que o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um sinal de estabilidade no Brasil e não causa mal-estar em sua participação no encontro de Davos.

 É complicado dizer desde já. De 2,5% para frente, não há dúvida. Alguns falam até em 3,5%. Vamos ficar em 3%  disse Temer, na chegada a Zurique, em rápida conversa com jornalistas.

Segundo ele, o momento é oportuno para vender o Brasil em Davos, onde ele participa nesta quarta-feira do Fórum Econômico Mundial, onde pretende apresentar oportunidades de investimentos no valor de R$ 130 bilhões  principalmente concessões na área de infraestrutura.

 Tentarei mostrar o novo Brasil no meu discurso  afirmou o presidente. Ele disse que preferiu privilegiar encontros com grandes empresários na agenda desta quarta-feira.  A nossa esperança é que os investidores se interessem cada vez mais pelo país.

A participação de Temer no Fórum de Davos será no mesmo dia do julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Porto Alegre, mas ele descartou qualquer impacto negativo:

 Não vai causar mal-estar nenhum. É natural  afirmou Temer, ao ser questionado por jornalistas. Não creio (que haverá constrangimento). É um sinal de estabilidade.

No momento do discurso de Temer, previsto para 10h25 (7h25 em Brasília), o julgamento não terá começado. Mas a sentença pode ter saído antes do  ou durante o  jantar a ser oferecido pelo fórum ao atual presidente brasileiro.