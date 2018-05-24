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Economista

Duração da greve vai determinar impacto de alta de preços na inflação

Desabastecimento tem impacto preços que pesam mais no bolso do brasileiro, como hortifrutis e gasolina

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 14:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2018 às 14:35
Supermercado Crédito: Pixabay
A greve dos caminhoneiros, que têm provocado desabastecimento e consequentemente alta de preços nos produtos que o consumidor final consegue ter acesso, pode impactar o índice de inflação de maio, alerta o economista do IBRE/FGV André Braz, que trabalha com coleta de preços. Ele pondera, no entanto,que o tamanho do impacto pode ser de nulo, caso a greve se encerre entre esta quinta e sexta-feira, ou mais alto, caso dure até o fim deste mês. Principalmente porque os principais preços afetados, até agora, são os de alimentos in natura e gasolina, que tem peso considerável nos gastos das famílias.
- Já vemos alteração nos preços de hortaliças, legumes, frutas e gasolina. Mas, se a greve que aumenta esses preços durar pouco, essa alta se dilui em meio aos outros 25 dias do mês, de preços normalizados. No entanto, se ela se estender, durando até o fim de maio, isso significará que um terço do mês teve preços alterados para cima, o que respingará na taxa do mês, tornando ela mais alta do que o esperado - explica o economista.
Thais Marzola Zara, economista-chefe da Rosenberg Associados, é mais cautelosa em sua análise, mas concorda que os impactos dependem da duração da greve:
- Ainda é um pouco cedo para mensurar se haverá impactos, temos de esperar para ver até quando essa greve vai continuar. Se ela acabar esta semana, os preços voltarão ao normal assim que o abastecimento normalizar e a alta terá efeito temporário.

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