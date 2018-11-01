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Operação "Bambino Caro"

Duas pessoas são presas por crimes contra a Previdência Social

A Operação 'Bambino Caro' tem objetivo de combater fraudes contra a previdência social

Publicado em 01 de Novembro de 2018 às 13:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2018 às 13:09
Sede da Polícia Federal, em São Torquato Crédito: Fernando Madeira
A Polícia Federal no Espírito Santo deflagrou, na manhã desta quinta-feira (1), a Operação "Bambino Caro", com objetivo de combater fraudes contra a previdência social. A ação contou com a participação de sete policiais federais, com o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão, sendo um dos alvos um servidor do INSS.
> PF prende dois homens em operação contra exploração sexual infantil
ENTENDA O CASO
A Força Tarefa Previdenciária, através do setor de inteligência da Previdência Social, detectou concessões suspeitas de vários benefícios motivando investigação por parte da Polícia Federal. A pf confirmou as suspeitas e identificou outros envolvidos que atuaram na concessão fraudulenta de benefícios do INSS, pensão por morte, com inserção de dados falsos nos sistemas da autarquia previdenciária. Até o momento, estima-se que o prejuízo nos cofres do INSS atingiu em torno de 2,5 milhões de reais.
CRIMES
Os investigados responderão pelos crimes de estelionato qualificado (Artigo 171, §3º), inserção de dados falsos em sistemas de informação (Artigo 313-A) e peculato (Artigo 312), todos do Código Penal, cuja soma das penas poderá ultrapassar 8 (oito) de reclusão.
NOME DA OPERAÇÃO
De acordo com informações da PF, Bambino Caro é um trocadilho com o nome da ária O mio babbino caro, da ópera Gianni Schicchi (1918) de Giacomo Puccini, do livro de Giovacchino Forzano, pelo fato de as pensões por morte serem todas no teto do INSS, em nome de um menino.
Duas pessoas são presas por crimes contra a Previdência Social

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