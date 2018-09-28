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Alta de 0,80%

Dólar volta a subir e é negociado acima de R$ 4

Déficit fiscal na Itália e eleições no Brasil estão no radar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2018 às 12:26

Publicado em 28 de Setembro de 2018 às 12:26

Nesta sexta-feira (28), o euro é negociado em baixo no mercado europeu, no menor patamar em quase duas semanas Crédito: Reprodução/ Pixabay
O dólar comercial abriu cotado a R$ 4,027 nesta sexta-feira (28), em alta de 0,80%, em meio a um nervosismo nos mercados externos com o déficit fiscal na Itália e às expectativas dos agentes financeiros em relação a novas pesquisas eleitorais que serão divulgadas à noite.
Na quinta-feira, a moeda americana fechou em queda de 0,85%, a R$ 3,993, abaixo do patamar de R$ 4 pela primeira vez em mais de um mês, em meio à uma avaliação de que os investidores estão menos preocupados com o cenário eleitoral.
Nesta sexta-feira, o euro é negociado em baixo no mercado europeu, no menor patamar em quase duas semanas, após o governo italiano ter enviado uma previsão de déficit orçamentário de 2,4% para os próximos três anos, um patamar considerado alto para os investidores. O euro está cotado a US$ 1,1615 na manhã desta sexta-feira.

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