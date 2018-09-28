Dólar volta a subir e é negociado acima de R$ 4

Nesta sexta-feira (28), o euro é negociado em baixo no mercado europeu, no menor patamar em quase duas semanas Crédito: Reprodução/ Pixabay

O dólar comercial abriu cotado a R$ 4,027 nesta sexta-feira (28), em alta de 0,80%, em meio a um nervosismo nos mercados externos com o déficit fiscal na Itália e às expectativas dos agentes financeiros em relação a novas pesquisas eleitorais que serão divulgadas à noite.

Na quinta-feira, a moeda americana fechou em queda de 0,85%, a R$ 3,993, abaixo do patamar de R$ 4 pela primeira vez em mais de um mês, em meio à uma avaliação de que os investidores estão menos preocupados com o cenário eleitoral.