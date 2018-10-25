Dólar volta a operar em queda, na faixa de R$ 3,70

Na avaliação de analistas do mercado financeiro, o movimento de queda nesta sessão é motivado por um ajuste após a forte alta na véspera Crédito: Macintosh

O dólar comercial voltou a operar com desvalorização ante o real. Na manhã desta quinta, a moeda americana registra recuo de 0,96%, sendo negociada a R$ 3,712. Na avaliação de analistas do mercado financeiro, o movimento de queda nesta sessão é motivado por um ajuste após a forte alta na véspera.

Nesta quarta (24), o cenário externo contribuiu para agitação nos mercados globais. Pacotes suspeitos, com dispositivos que aparentavam ser explosivos, foram entregues a autoridades americanas, incluindo o ex-presidente Barack Obama e a ex-secretária de Estado Hillary Clinton. Isto motivou uma aversão ao risco por parte dos investidores.

No que diz respeito ao cenário interno, os investidores aguardam a divulgação de mais um pesquisa de intenção de voto. Na noite desta quinta, o instituto Datafolha revela novos números para a corrida presidencial.