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Valorização de 0,21%

Dólar volta a operar em alta, mas ainda abaixo de R$ 3,80

Valorização ocorre por influência do cenário externo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2018 às 12:41

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 12:41

Agora, a moeda americana é cotada a R$ 3,775 Crédito: Macintosh
Após uma véspera de fortes quedas, motivadas pelos resultados do primeiro turno das eleições presidenciais no Brasil, o dólar comercial inverteu a tendência e voltou a operar em alta nesta terça-feira (9), registrando valorização de 0,21% ante o real. Agora, a moeda americana é cotada a R$ 3,775.
O que influencia esta alta é o cenário externo. O Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu suas previsões de crescimento econômico global para 2018 e 2019, afirmando que a guerra comercial está pesando e que os mercados emergentes enfrentam dificuldades com condições financeiras mais restritivas e fluxo de saída de capitais.
O FMI disse em uma atualização do seu relatório "Perspectiva Econômica Mundial" que agora prevê um crescimento global de 3,7% em 2018 e 2019, abaixo da previsão de julho, de crescimento de 3,9% para os dois anos.
Sendo assim, o dólar se fortalece em escala global. O "Dollar Index", índice da Bloomberg que mede o comportamento da divisa americana frente a uma cesta de dez moedas, tem alta de 0,42% nesta manhã.

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