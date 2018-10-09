Dólar volta a operar em alta, mas ainda abaixo de R$ 3,80

Agora, a moeda americana é cotada a R$ 3,775 Crédito: Macintosh

Após uma véspera de fortes quedas, motivadas pelos resultados do primeiro turno das eleições presidenciais no Brasil, o dólar comercial inverteu a tendência e voltou a operar em alta nesta terça-feira (9), registrando valorização de 0,21% ante o real. Agora, a moeda americana é cotada a R$ 3,775.

O que influencia esta alta é o cenário externo. O Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu suas previsões de crescimento econômico global para 2018 e 2019, afirmando que a guerra comercial está pesando e que os mercados emergentes enfrentam dificuldades com condições financeiras mais restritivas e fluxo de saída de capitais.

O FMI disse em uma atualização do seu relatório "Perspectiva Econômica Mundial" que agora prevê um crescimento global de 3,7% em 2018 e 2019, abaixo da previsão de julho, de crescimento de 3,9% para os dois anos.