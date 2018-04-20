Dólar sobe pelo segundo dia, a R$ 3,40

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O dólar comercial opera em alta pelo segundo dia nesta sexta-feira, avançando 0,47% contra o real e cotado a R$ 3,408. O câmbio local acompanha o desempenho da moeda no mercado externo, com o índice Dollar Spot, que mede sua força contra dez pares internacionais, registra valorização de 0,52% diante da alta do petróleo e busca por proteção nos títulos públicos americanos.

No mercado acionário, o índice Ibovespa na Bolsa B3 recua 0,59%, aos 85.316 pontos, seguindo o desempenho dos pregões em Wall Street.