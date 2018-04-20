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Bolsa cai

Dólar sobe pelo segundo dia, a R$ 3,40

Moeda americana ganha valor em escala global

Publicado em 20 de Abril de 2018 às 14:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2018 às 14:59
Crédito: Pixabay
O dólar comercial opera em alta pelo segundo dia nesta sexta-feira, avançando 0,47% contra o real e cotado a R$ 3,408. O câmbio local acompanha o desempenho da moeda no mercado externo, com o índice Dollar Spot, que mede sua força contra dez pares internacionais, registra valorização de 0,52% diante da alta do petróleo e busca por proteção nos títulos públicos americanos.
No mercado acionário, o índice Ibovespa na Bolsa B3 recua 0,59%, aos 85.316 pontos, seguindo o desempenho dos pregões em Wall Street.
Entre os indicadores domésticos, um dos destaques é a prévia da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), que avançou 0,21% em abril  mais que os 0,10% em março e a menor taxa para um mês de abril desde 2006. No ano, a variação acumulada ficou em 1,08%, menor nível para o período janeiro-abril desde a implantação do Plano Real.

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