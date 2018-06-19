Dólar sobe novamente e Ibovespa fica abaixo dos 70 mil pontos

O dólar começou a semana em alta, fechando hoje (18) com um avanço de 0,27%, cotado a R$ 3,74 para venda Crédito: Bearfotos/Freepik

O dólar começou a semana em alta, fechando hoje (18) com um avanço de 0,27%, cotado a R$ 3,74 para venda. A ação do Banco Central (BC) de injetar US$ 10 bilhões em swaps cambiais (venda futura da moeda norte-americana) nesta semana foi insuficiente para barrar os efeitos da disputa comercial entre China e Estados Unidos.

Na semana retrasada, o BC adotou a mesma estratégia, realizando US$ 24,5 bilhões em swaps cambiais.

Os efeitos externos também contribuíram para a queda do índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa), que fechou hoje em baixa de 1,33% com 69.814 pontos, marca abaixo dos 70 mil pontos não registrada desde agosto de 2017.