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Alta

Dólar sobe novamente e Ibovespa fica abaixo dos 70 mil pontos

O dólar começou a semana em alta, fechando hoje (18) com um avanço de 0,27%, cotado a R$ 3,74 para venda

Publicado em 18 de Junho de 2018 às 21:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2018 às 21:35
O dólar começou a semana em alta, fechando hoje (18) com um avanço de 0,27%, cotado a R$ 3,74 para venda Crédito: Bearfotos/Freepik
O dólar começou a semana em alta, fechando hoje (18) com um avanço de 0,27%, cotado a R$ 3,74 para venda. A ação do Banco Central (BC) de injetar US$ 10 bilhões em swaps cambiais (venda futura da moeda norte-americana) nesta semana foi insuficiente para barrar os efeitos da disputa comercial entre China e Estados Unidos.
Na semana retrasada, o BC adotou a mesma estratégia, realizando US$ 24,5 bilhões em swaps cambiais.
Os efeitos externos também contribuíram para a queda do índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa), que fechou hoje em baixa de 1,33% com 69.814 pontos, marca abaixo dos 70 mil pontos não registrada desde agosto de 2017.
>Mercado piora expectativas para inflação, PIB e dólar
As ações das principais empresas, chamadas de blue chip, também apontavam queda no primeiro pregão da semana, com os papéis preferenciais da Petrobras caindo 2,61%, do Itau 2,05 e do Bradesco 2,99%.

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