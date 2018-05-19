Dólar sobe e preço da gasolina dispara

Dez horas antes do Feirão do Imposto, motoristas fizeram uma fila de carros para abastecer em posto de Jardim Camburi, Vitória, que terá hoje, das 7 às 11 horas, gasolina a R$ 1,96. A ação é um alerta sobre a carga tributária Crédito: Fernando Madeira

Na bomba, o preço já está salgado para o consumidor. No Espírito Santo, o litro da gasolina está sendo vendido em média por R$ 4,21 (preço até a última semana), mas já há postos cobrando até R$ 4,49 pelo combustível, segundo relatório da Agência Nacional do Petróleo (ANP). O agravante é que essa alta deve ser ainda maior nos próximos dias.

A Petrobras anunciou que a partir de hoje entra em vigor mais um reajuste nos preços do óleo diesel e da gasolina nas refinarias. A gasolina subirá 1,34% e o diesel, 0,8%. Só nesta semana, este é o quinto aumento seguido. De terça até hoje, houve reajustes todos os dias, o que gerou alta de 6,98% nos preços da gasolina e de 5,98% no diesel.

A decisão de repassar o aumento do valor do combustível cobrado pela Petrobras para o consumidor final é dos postos de combustíveis, mas a elevação dos preços nas bombas acaba sendo inevitável e deve vir nos próximos dias. Nos postos do Estado, a alta da gasolina nos últimos dez meses é de 16,9%, e do diesel, de 12,4%.

A escalada do valor dos combustíveis tem alguns motivos. O principal deles é a nova política de preços da Petrobras. Desde julho passado, quando a companhia adotou a nova metodologia, os ajustes acontecem com maior frequência. Desde então, foram 110 aumentos, que levaram o preço da gasolina comercializado nas refinarias a acumular alta de 57,34% e o do diesel, de 57,78%.

Com a alteração, a empresa passou a acompanhar as cotações do mercado internacional, fazendo revisões quase que diárias, com base na variação cambial e no preço do barril de petróleo. Assim, foi encerrada a política de subsídios, que eram oferecidos para evitar que os aumentos fossem repassados ao consumidor, mas que faziam a Petrobras assumir o prejuízo.

O fator preocupante é que, segundo especialistas, esse quadro tende a continuar assim ou até mesmo se agravar nos próximos dias.

Para o executivo Paulo Miranda Soares, presidente da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes (Fecombustíveis), o novo modelo de ajustes afeta as famílias e também as empresas. Será que era necessário fazer isso diariamente? Foram 201 mexidas nos preços, sendo 91 reduções desde julho. Os postos não têm capacidade de alterar os valores todos os dias. Há uma série de consequências ruins para a economia, critica.

Soares diz que um dos impactos dos combustíveis altos está no frete. Os caminhoneiros devem parar na segunda-feira em protesto contra a alta no diesel. Eles reclamam de prejuízos ao fechar contratos de transportes por um valor e serem depois surpreendidos com o reajuste no diesel. O combustível representa 42% do custo do frete.

ENTENDA

Gasolina e diesel

A nova política de preços da Petrobras, implementada em julho no ano passado, traz reajustes constantes de acordo com a variação do mercado global, como as cotações do petróleo e do dólar.

Petróleo

As tensões geopolíticas no Irã e na Venezuela, que são dois dos maiores produtores de petróleo no mundo, faz com que se fortaleçam temores de que a produção e exportação da commodity sejam afetadas, o que eleva o preço do barril.

Dólar

Além do aumento do petróleo, que impacta a inflação americana e deve levar a uma elevação da taxa de juros dos Estados Unidos, há um problema local. O diferencial entre as economias brasileira e norte-americana faz com que os investidores migrem para lá buscando menor risco.

PREÇOS DA GASOLINA E DO DIESEL PASSAM POR CHOQUE INFLACIONÁRIO

Dois fenômenos simultâneos, a valorização do câmbio e o encarecimento do barril de petróleo, têm pressionado o preço dos combustíveis, levando o país a passar por um processo chamado de choque inflacionário. A economista e professora da Fucape, Arilda Teixeira, explica que esses fatores são responsáveis por elevar o custo de produção da gasolina e do diesel no Brasil.

A recente escalada do dólar é reflexo das perspectivas quanto ao aumento na taxa de juros dos Estados Unidos. É também uma consequência do processo eleitoral que ainda vai começar. O mercado teme a escolha de um presidente não-reformista, que não trabalhará para a redução do déficit fiscal e pela aprovação de uma nova regra para a Previdência.

Já as tensões envolvendo os maiores produtores de petróleo do mundo criaram um cenário de possível redução na oferta dessa commodity, algo que afeta diretamente a cotação do barril.

O preço do petróleo subiu 51% no último ano, alta impulsionada por cortes coordenados na produção, estabelecidos pela Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo). A preocupação com a oferta do Irã, depois de os Estados Unidos dizerem que voltarão a impor sanções sobre Teerã por causa das atividades nucleares, piora o quadro e deve afetar diretamente o bolso do brasileiro.

O colapso econômico da Venezuela também traz uma conjuntura pessimista e cria mais temor de que haverá redução brusca na oferta de petróleo.

O resultado do aumento do custo do petróleo, segundo Arilda, será sentido pelos consumidores também em outras áreas de consumo. A inflação será impactada não só por conta do preço mais alto da gasolina, mas pela elevação dos gastos para produzir e também para transportar alimentos, por exemplo.

Somado a isso, temos outros agravantes, como o monopólio no refino de petróleo. Um só agente produz e vende combustíveis no país. Isso dificulta a queda nos preços. Outra questão é a alta carga tributária. A gasolina sai da refinaria a R$ 1,90 e chega a mais de R$ 4 nos postos, analisa Arilda ao destacar que a política de preços da Petrobras está correta. A empresa está pensando na sua sustentabilidade. O que está errado é não haver concorrência nesse setor.

Para a economista, o Banco Central fez certo ao não derrubar ainda mais a taxa de juros, a Selic, e tomou essa medida diante desses dois cenários. A taxa de câmbio e o preço do barril de petróleo podem aumentar mais na próxima semana. A sociedade terá que aprender a administrar esse efeito. Se todo mundo correr para os postos, é possível que os preços aumentem ainda mais. Por enquanto, ainda não é o fim do mundo.

GOVERNO PODE REVER TRIBUTOS DE COMBUSTÍVEIS PARA REDUZIR VALOR

O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, informou que o governo está preocupado com a escalada de preços dos combustíveis e, por isso, pretende fazer ampla discussão, incluindo a Petrobras. O ministro disse que na discussão será considerada também a possibilidade de redução de tributos, como o PIS /Cofins, que segundo ele é muito elevado. Eu acho que o imposto está muito alto, temos que repensar essa questão. Temos que repensar PIS/Cofins e ICMS também, destacou.

De acordo com o presidente da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes, Paulo Miranda Soares, o setor vai reivindicar ao governo federal mudanças na política de preços e a queda na alíquota da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide).

"A aplicação da Cide deveria ocorrer apenas quando o barril está mais barato para garantir a arrecadação da União. Mas neste momento de valorização não há sentido em manter a cobrança no mesmo patamar, afirma, ao dizer que isso deve ser alterado junto a forma de ajustes nos preços. Enquanto a Petrobras está com o lucro fantástico, os consumidores e os empresários estão sofrendo, diz, ao destacar a queda no lucro do setor de postos desde julho do ano passado quando as mudanças nos preços passaram a ser diárias: A margem bruta passou de 14% para 10%."

ANÁLISE

Política da Petrobras precisa ser revista