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Moeda Americana

Dólar sobe 2% e fecha a R$ 3,91, maior cotação desde março de 2016

Mercado questiona capacidade do governo para ajustar as contas; todas as ações do Ibovespa, que caiu 2,98%, chegaram a operar no vermelho ao mesmo tempo na tarde desta quinta-feira, 7

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 21:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2018 às 21:30
A cotação do dólar chegou a encostar em R$ 3,97, uma alta de 2,83% na tarde desta quinta-feira, 7 Crédito: Reprodução/Pixabay
A cotação do dólar chegou a encostar em R$ 3,97, uma alta de 2,83% na tarde desta quinta-feira, 7. Mais perto do fim do pregão, a desvalorização do real cedeu, e a moeda americana terminou negociada a R$ 3,9146, em alta de 2%. É a maior cotação desde 1º de março de 2016.
Operadores do mercado financeiro dizem que não há um fato novo capaz de justificar um mudança desse tamamho nos ativos brasileiros, mas pesam contra as concessões feitas às reivindicações dos caminhoneiros, que cruzaram os braços por duas semanas. O mercado passou a questionar a capacidade de o governo ajustar suas contas.
Após cair quase 6,5%, o Ibovespa desacelerou o ritmo de perda e fechou em baixa de 2,98, aos 73.851,46 pontos. Os papéis mais negociados registraram forte perda, como Petrobrás e Gerdau, que perdeu 6,37%. Os bancos foram outro destaque negativo, caso do Banco do Brasil e Santander, que caíram 4,01% e 5,41% respectivamente. Pelas 14h, todas as ações do índice chegaram a operar no vermelho ao mesmo tempo.
O cenário eleitoral segue incerto e com um candidato pró-mercado longe das primeiras posições nas pesquisas de intenção de voto. Além disso, no caso do câmbio, especialistas dizem que o Banco Central precisa ser mais agressivo, pois os leilões de swap perderam a eficácia.
Na avaliação dos estrategistas de câmbio da Nomura, Mario Castro e David Wagner, o ambiente doméstico vem tendo peso importante para explicar as cotações do dólar, mais do que fatores externos. A tendência é que, com a proximidade da eleições, a dinâmica do dólar no Brasil siga sendo ditada por fatores locais, notadamente o ambiente político. A Nomura vê chance de o dólar bater em R$ 4,15 antes das eleições.
"É um momento ruim, consequência do que vem acontecendo nos últimos dias. A percepção é de um cenário muito complicado à frente, com problemas acumulados para o próximo presidente resolver", disse Mário Mariante, chefe de análises da Planner Corretora.
Mariante cita a deterioração do cenário econômico desde a greve dos caminhoneiros, que revelou inabilidade do governo para lidar com a situação e deverá ter efeitos negativos na produção das empresas e na inflação, entre outros desdobramentos. Apesar do ambiente de intensa volatilidade, o analista não vê exagero nas reações do mercado. "Pelos fatores negativos, há razão para o investidor ficar com o pé atrás", disse o profissional.
Ele lembra que há ações que ainda carregam "gordura" no acumulado do ano, o que leva investidores a realizar lucros e aguardar o melhor momento para voltar à Bolsa.
Com peso cada vez maior sobre a precificação dos ativos, o cenário eleitoral no País é um dos fatores que ajuda a explicar o ajuste pelo qual passaram os mercados domésticos e ativos brasileiros negociados no exterior. A avaliação é o analista Glauco Legat, da Spinelli Corretora.
"Cada vez mais, o mercado como um todo precifica a possibilidade de um candidato de esquerda, especialmente Ciro Gomes (PDT), se eleger. Dado seu discurso antimercado, gera uma preocupação", comentou, explicou ao Broadcast.
Após a forte retração dos ativos verificada no início da tarde, Legat ressaltou que, em parte, a reação pode ter sido "exagerada". "Acontece uma reação mais negativa num primeiro momento, alguns stops automáticos são acionados, operações a termo zeradas, tudo isso gera volatilidade maior", explica, destacando a atenuação das perdas a partir do meio da tarde. "Isso acaba atraindo comprador, o volume financeiro veio forte, pois alguns ativos voltaram a ficar atraentes", disse.

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