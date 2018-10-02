Dólar segue em queda e fecha o dia cotado a R$ 3,93

A cotação da moeda norte-americana seguiu em queda e fechou o dia em baixa de 2,08%, cotada a R$ 3,9349 para venda, estabelecendo a maior desvalorização desde o pregão de 15 de junho passado. O Banco Central segue com a política de leilões de swaps cambiais tradicionais, sem realizar nenhuma oferta extraordinária de venda futura da moeda.