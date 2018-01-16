Dólar se fortalece e avança a R$ 3,21

Após abrir o pregão em queda nesta terça-feira, o dólar consolida seu movimento de fortalecimento frente ao real, engatando pequena correção das recentes perdas em dia de agenda esvaziada e em sintonia com a trajetória da moeda norte-americana ante algumas divisas emergentes. A moeda americana avança 0,21%, sendo cotada a R$ 3,217, sustentando nível próximo ao fechamento de segunda.
Na Bolsa, o Ibovespa opera em queda, após renovar a máxima histórica ontem. O principal índice de ações do mercado brasileiro, que chegou a atingir os 79.688 pontos, agora recua 0,07%, a 79.694 pontos.