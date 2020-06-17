Dólar recua em meio à liquidez global, mas dado de Serviços ruim limita ajuste

Dólar Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O dólar opera em baixa no mercado doméstico nesta quarta-feira (17), alinhado à desvalorização no exterior ante outras divisas emergentes ligadas a commodities, após novos sinais de recuperação da economia dos EUA, recentes estímulos do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e expectativas de que o governo Trump possibilite enormes gastos em infraestrutura, como forma de superar a crise do coronavírus.

A queda de 11,7% do volume de serviços prestado no país em abril ante março, acima da mediana das projeções do mercado (-10,60%), apoia as apostas em um corte adicional do juro básico em agosto, após a redução esperada hoje de 0,75 ponto da Selic, para 2,25% ao ano. Essa possibilidade limita o recuo do dólar ante o real, uma vez que tenderia a desestimular ainda mais o fluxo de capitais estrangeiros para o país, segundo um operador de câmbio

Os investidores estão à espera da decisão do Copom e o comunicado, após o fechamento dos negócios. A dúvida é se o comunicado da reunião confirmará o fim do ciclo, como antecipou a autoridade na última ata, ou se apontará espaço para um novo corte, como vem prevendo alguns agentes financeiros.

No radar, mais tarde, fica a posse do novo ministro das Comunicações, Fábio Faria. De acordo com a Folha de S Paulo, Faria afirmou em conversa com parlamentares aliados que o presidente Jair Bolsonaro bateu o martelo e a demissão do ministro da Educação, Abraham Weintraub, está decidida. Faria se posicionou favorável à saída de Weintraub do MEC, sob a justificativa de que a demissão deve pacificar a relação do governo com os Poderes.

Às 9h20, o dólar no mercado à vista caía 0,89%, a R$ 5,1873. O dólar futuro para julho recuava 1,06%, a R$ 5,1930.