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Redução da alta da moeda

Dólar recua 0,65% e fecha o dia cotado a R$ 4,11

Ajuste ocorre um dia após a cotação da moeda atingir o patamar de R$ 4,14, o que significa a segunda maior marca no Plano Real

Publicado em 29 de Agosto de 2018 às 20:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2018 às 20:50
Dólar é cotado a R$ 4,11 nesta quarta-feira (29) Crédito: Reprodução/Pixabay
Após ter superado a barreira dos R$ 4,15 durante a abertura do pregão, a cotação da moeda norte-americana recuou 0,65% cotada a R$ 4,1143 para venda no fechamento desta quarta-feira (29). O ajuste ocorre um dia após a cotação da moeda atingir o patamar de R$ 4,14, o que significa a segunda maior marca no Plano Real.
O anúncio do Banco Central feito na noite de terça-feira (28) de que fará uma oferta de US$ 2,15 bilhões na próxima sexta-feira (31) com compromisso de recompra também ajudou a reduzir a alta da moeda.
O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), encerrou o dia em alta de 1,18%, com 78.388 pontos. Os papéis da Eletrobras, com leilão de três subsidiárias marcadas para quinta-feira (30), terminaram o dia valorizadas em 8,08%, com Petrobras também subindo 5,18%.
> BNDES confirma leilão de três distribuidoras da Eletrobras

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