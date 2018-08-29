Dólar recua 0,65% e fecha o dia cotado a R$ 4,11

Dólar é cotado a R$ 4,11 nesta quarta-feira (29) Crédito: Reprodução/Pixabay

Após ter superado a barreira dos R$ 4,15 durante a abertura do pregão, a cotação da moeda norte-americana recuou 0,65% cotada a R$ 4,1143 para venda no fechamento desta quarta-feira (29). O ajuste ocorre um dia após a cotação da moeda atingir o patamar de R$ 4,14, o que significa a segunda maior marca no Plano Real.

O anúncio do Banco Central feito na noite de terça-feira (28) de que fará uma oferta de US$ 2,15 bilhões na próxima sexta-feira (31) com compromisso de recompra também ajudou a reduzir a alta da moeda.