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Dólar opera perto da estabilidade, negociado a R$ 3,70

Comentários de Bolsonaro sobre Previdência e possível votação da cessão onerosa animam o mercado

Publicado em 

30 out 2018 às 13:04

Publicado em 30 de Outubro de 2018 às 13:04

Cédulas de dólar, a moeda oficial dos Estados Unidos Crédito: Reprodução/ Pixabay
O dólar comercial opera próximo da estabilidade nesta terça-feira. A moeda americana registra sutil queda de 0,07% ante o real, cotada a R$ 3,702. Nesta sessão, os analistas ponderam que a moeda americana não deve apresentar um viés intenso de alta. Essa leitura ocorre, principalmente, por causa de comentários do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) sobre a reforma da Previdência. Na noite desta segunda, o capitão da reserva disse que conversaria com presidente Michel Temer (MD para tentar aprovar "ao menos parte" da reforma proposta pelo grupo do emedebista. Esta sinalização é vista de forma positiva pelo mercado financeiro.
> Faltou trabalho para 27,3 milhões de pessoas no terceiro trimestre
> Indústria pede ao presidente eleito reformas e garantia de benefícios
Além disso, anima os investidores o fato de o Senado se organizar para votar a urgência do projeto de lei da cessão onerosa. Em linhas gerais, o mercado se ajusta após a forte alta registrada no pregão da véspera.
No exterior, entretanto, a moeda dos EUA registra ganhos. O Dollar Index da Bloomberg, que mede o comportamento da divisa americana frente a uma cesta de dez moedas, opera com alta de 0,77%.

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