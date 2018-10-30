Dólar opera perto da estabilidade, negociado a R$ 3,70

O dólar comercial opera próximo da estabilidade nesta terça-feira. A moeda americana registra sutil queda de 0,07% ante o real, cotada a R$ 3,702. Nesta sessão, os analistas ponderam que a moeda americana não deve apresentar um viés intenso de alta. Essa leitura ocorre, principalmente, por causa de comentários do presidente eleito) sobre a reforma da Previdência. Na noite desta segunda, o capitão da reserva disse que conversaria com presidente Michel Temer (MD para tentar aprovar "ao menos parte" da reforma proposta pelo grupo do emedebista. Esta sinalização é vista de forma positiva pelo mercado financeiro.