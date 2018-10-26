Dólar opera em alta nesta sexta, acima de R$ 3,70

Nesta sessão, tanto o cenário interno quanto o externo contribuem para o movimento de valorização da moeda dos Estados Unidos Crédito: Reprodução/ Pixabay

No último pregão antes das eleições presidenciais do segundo turno, o dólar comercial opera com valorização de 0,26% ante o real, cotado a R$ 3,714. Nesta sessão, tanto o cenário interno quanto o externo contribuem para o movimento de valorização da moeda dos Estados Unidos.

No que diz respeito à cena interna, os investidores aguardam os resultados das votações do próximo domingo. Um fato que gera um pouco de instabilidade, de acordo com analistas do mercado financeiro, é a diminuição na diferença de pontos entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) nas pesquisas de intenção de voto.

Já na agenda internacional, o mercado financeiro está concentrado na primeira leitura do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos do terceiro trimestre. Dependendo dos resultados, o presidente americano Donald Trump pode seguir uma nova direção no que diz respeito à agenda econômica dos EUA.