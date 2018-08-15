Dólar opera em alta, na faixa dos R$ 3,90

Atritos entre EUA e Turquia faz com que moeda tenha valorização Crédito: Bearfotos/Freepik

O dólar comercial opera com valorização de 1,08% ante o real nesta quarta-feira, negociado a R$ 3,909. Um dos prinicipais motivos para a alta da moeda americana continua sendo os embates entre Estados Unidos e Turquia. Nesta quarta, o governo de Tayyip Erdogan dobrou as tarifas sobre algumas importações americanas, incluindo álcool, carros e tabaco, em retaliação aos movimentos dos EUA.

"A retaliação econômica contra os EUA, imposta pela Turquia hoje cedo, mantém os investidores na defensiva, avaliou Ricardo Gomes da Silva Filho, superintendente da Correparti Corretora de Câmbio.

Mesmo assim, a lira se recuperava depois que as medidas de liquidez do Banco Central turco tiveram o efeito de sustentar a moeda. Nesta manhã, a moeda oficial da Turquia sobe 4,84%, de acordo com índice da Bloomberg.

Na véspera, o comportamento do dólar comercial foi diferente. A moeda fechou o pregão com queda de 0,79%, aos R$ 3,867.