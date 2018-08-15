Dólar opera em alta, na faixa dos R$ 3,90

O dólar comercial opera com valorização de 1,08% ante o real nesta quarta-feira, negociado a R$ 3,909. Um dos prinicipais motivos para a alta da moeda americana continua sendo os embates entre Estados Unidos e Turquia. Nesta quarta, o governo de Tayyip Erdogan dobrou as tarifas sobre algumas importações americanas, incluindo álcool, carros e tabaco, em retaliação aos movimentos dos EUA.
"A retaliação econômica contra os EUA, imposta pela Turquia hoje cedo, mantém os investidores na defensiva, avaliou Ricardo Gomes da Silva Filho, superintendente da Correparti Corretora de Câmbio.
Mesmo assim, a lira se recuperava depois que as medidas de liquidez do Banco Central turco tiveram o efeito de sustentar a moeda. Nesta manhã, a moeda oficial da Turquia sobe 4,84%, de acordo com índice da Bloomberg.
Na véspera, o comportamento do dólar comercial foi diferente. A moeda fechou o pregão com queda de 0,79%, aos R$ 3,867.