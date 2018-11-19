Dólar opera em alta, mas ainda na faixa dos R$ 3,75

Agora, a moeda avança 0,64%, valendo R$ 3,763 Crédito: Reprodução/ Pixabay

O dólar comercial iniciou a semana com valorização frente ao real. Agora, a moeda avança 0,64%, valendo R$ 3,763. Na leitura dos analistas, a alta nesta segunda-feira (19) é consequência de um ajuste após a forte queda da moeda americana na última sexta-feira, motivada pelo anúncios de mais dois nomes da equipe econômica do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). Roberto Campos Neto à frente do Banco Central (BC) e Mansueto de Almeida mantido como secretário do Tesouro Nacional.

Desta maneira, no último pregão da semana anterior, o dólar comercial encerrou os negócios com queda de 1,18, cotado a R$ 3,739.

 O mercado interno está em um movimento de acomodação após o clima de bom-humor da última sexta-feira. Os nomes que estão sendo anunciados para a equipe econômica estão agradando o mercado  pontuou Cleber Alessie, operador de câmbio da corretora H. Commcor.  Esta valorização de aproximadamente 0,5% é normal, principalmente após os ganhos da semana anterior e de dois feriados nacionais muito próximos, o que reduz a liquidez.

A cena interna continue positiva. nesta segunda, a equipe de Bolsonaro anunciou Roberto Castelo Branco para a presidência da Petrobras. Enquanto, por aqui, as notícias continuam positivas, no exterior os investidores continuam avaliando com bastante cautela a situação do Brexit.