Dólar opera em alta, mas ainda é negociado a R$ 3,70

Este comportamento de valorização, na avaliação de analistas do mercado financeiro, é um pequeno ajuste após a divulgação de nova pesquisa Ibope de intenção de voto, na noite desta terça Crédito: Bearfotos/Freepik

O dólar comercial opera com pequena variação positiva de 0,13 nesta manhã, negociado a R$ 3,702. Este comportamento de valorização, na avaliação de analistas do mercado financeiro, é um pequeno ajuste após a divulgação de nova pesquisa Ibope de intenção de voto, na noite desta terça.

O candidato Jair Bolsonaro (PSL) aparece com 57% da preferência do eleitorado, já Fernando Haddad (PT) tem 43%. O capitão da reserva perdeu dois pontos percentuais na comparação com a pesquisa anterior, enquanto o ex-ministro da educação avançou dois pontos percentuais em igual comparação.

Embora ainda na liderança, os números mais recentes, de acordo com analistas, não contribui para dar uma injeção de ânimo nos investidores.