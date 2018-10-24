Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Valorização

Dólar opera em alta, mas ainda é negociado a R$ 3,70

Divulgação de pesquisas eleitorais movimenta o mercado nesta quinta

Publicado em 

24 out 2018 às 13:01

Publicado em 24 de Outubro de 2018 às 13:01

Este comportamento de valorização, na avaliação de analistas do mercado financeiro, é um pequeno ajuste após a divulgação de nova pesquisa Ibope de intenção de voto, na noite desta terça Crédito: Bearfotos/Freepik
O dólar comercial opera com pequena variação positiva de 0,13 nesta manhã, negociado a R$ 3,702. Este comportamento de valorização, na avaliação de analistas do mercado financeiro, é um pequeno ajuste após a divulgação de nova pesquisa Ibope de intenção de voto, na noite desta terça.
O candidato Jair Bolsonaro (PSL) aparece com 57% da preferência do eleitorado, já Fernando Haddad (PT) tem 43%. O capitão da reserva perdeu dois pontos percentuais na comparação com a pesquisa anterior, enquanto o ex-ministro da educação avançou dois pontos percentuais em igual comparação.
Embora ainda na liderança, os números mais recentes, de acordo com analistas, não contribui para dar uma injeção de ânimo nos investidores.
Além disso, o dia é marcado pela divulgação do balanço trimestral de grandes empresas, como Fibria, Vale e Via Varejo. Estes números vão influenciar tanto no pregão desta quarta como no de quinta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
10 profissões nas áreas de tecnologia e dados para quem quer mudar de carreira
Imagem de destaque
Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra
Imagem de destaque
Vila Velha abre seleção para médicos com salários de até R$ 14 mil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados