Dólar mantém valorização e abre em alta

Após quase ter batido a marca dos R$ 3,70 na última terça, a moeda americana mantém o ritmo de valorização e continua em alta nesta quarta. O dólar abriu a manhã em alta de 0,21%, cotado a R$ 3,670 ante o real.
Publicado em 16 de Maio de 2018 às 12:21
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