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Cotação

Dólar mantém valorização e abre em alta

Moeda é negociada a R$ 3,70

Publicado em 16 de Maio de 2018 às 12:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2018 às 12:21
Dólar Crédito: Reprodução/ Pixabay
Após quase ter batido a marca dos R$ 3,70 na última terça, a moeda americana mantém o ritmo de valorização e continua em alta nesta quarta. O dólar abriu a manhã em alta de 0,21%, cotado a R$ 3,670 ante o real.
 

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