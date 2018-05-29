Dólar mantém tendência e abre em alta

Moeda americana tem valorização de 0,77% Crédito: Reprodução/ Pixabay

Pelo segundo dia consecutivo, nesta semana, a divisa americana abre a manhã em alta. Pouco depois das 9h15 desta terça-feira, o dólar tinha alta de 0,77%, cotado a R$ 3,758 ante o real.

Na avaliação de analistas do mercado, um dos motivos internos para que a moeda americana siga se valorizando frente à moeda brasileira continua sendo os impasses provocados pela paralisação dos caminhoneiros, que está em seu 9º dia.