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R$ 3,758

Dólar mantém tendência e abre em alta

Moeda americana tem valorização de 0,77%

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 12:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 12:27
Moeda americana tem valorização de 0,77% Crédito: Reprodução/ Pixabay
Pelo segundo dia consecutivo, nesta semana, a divisa americana abre a manhã em alta. Pouco depois das 9h15 desta terça-feira, o dólar tinha alta de 0,77%, cotado a R$ 3,758 ante o real.
Na avaliação de analistas do mercado, um dos motivos internos para que a moeda americana siga se valorizando frente à moeda brasileira continua sendo os impasses provocados pela paralisação dos caminhoneiros, que está em seu 9º dia.
Na véspera, o dólar comercial subiu forte, a R$ 3,729, e fechou com uma valorização de 1,63% ante o real.

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