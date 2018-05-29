Dólar mantém tendência e abre em alta

Pelo segundo dia consecutivo, nesta semana, a divisa americana abre a manhã em alta. Pouco depois das 9h15 desta terça-feira, o dólar tinha alta de 0,77%, cotado a R$ 3,758 ante o real.
Na avaliação de analistas do mercado, um dos motivos internos para que a moeda americana siga se valorizando frente à moeda brasileira continua sendo os impasses provocados pela paralisação dos caminhoneiros, que está em seu 9º dia.
Na véspera, o dólar comercial subiu forte, a R$ 3,729, e fechou com uma valorização de 1,63% ante o real.