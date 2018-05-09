Dólar mantém ritmo de alta e fecha a R$ 3,568

Após uma sequência de cinco quedas consecutivas, o Ibovespa, principal índice de ações do mercado local, fechou em alta de 0,29%, aos 82.956 pontos. A valorização foi sustentada pelo desempenho das ações da Petrobras. O pregão também foi marcado pela disparada dos papéis do Magazine Luiza. Já no mercado de câmbio, o dólar fechou em alta de 0,42% ante o real, cotado a R$ 3,568. Na máxima, a divisa chegou a R$ 3,593, refletindo questões geopolíticas.
Apesar dos ganhos no Ibovespa, o mercado financeiro em escala global foi foi marcado pela apreensão em relação à saída dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã. No início da tarde, quando o jornal The New York Times anunciou que o presidente americano, Donaldo Trump, iria anunciar sua decisão, a volatilidade aumentou, principalmente nos negócios com o petróleo.
Os contratos futuro do óleo acentuaram as perdas. O do tipo WTI chegou a cair mais de 4% e o Brent recuou em torno de 3%. No entanto, com a confirmação da notícia, as perdas se reduziram. Próximo ao horário do encerramento dos negócios no Brasil, o WTI tinha queda de 1,41%, a US$ 69,73 o barril. Ontem, essa qualidade de petróleo superou os US$ 70, atingindo a maior cotação desde novembro de 2014. Já o Brent tinha queda de 0,62%, a US$ 75,70.
O petróleo deu uma acalmada no final do pregão, reduzindo as perdas. Em tese, a oferta de petróleo pode diminuir devido às sanções ao Irã após a saída dos Estados Unidos e isso ajuda na valorização dos preços do óleo explicou Ari Santos, gerente de renda variável da H.Commcor.
No exterior, os principais índices não conseguiram fechar em alta devido ao aumento da volatilidade. O Dow Jones, que abriu em alta, fechou estável (+0,01%), assim como o S&P (-0,03%). Na Europa, o FTSE 100, de Londres, também ficou estável (-0,02%) e o DAX, de Frankfurt, recuou 0,28%.
LUCRO DA PETROBRAS
O Ibovespa foi sustentado pelo desempenho das ações da Petrobras. As preferenciais (PNs, sem direito a voto) subiram 1.28%, cotadas a R$ 22,94. Já as ordinárias (ONs, com direito a voto) ficaram estáveis, a R$ 24,74.
A Petrobras superou a estimativa e voltou a distribuir proventos. A despeito do menor volume de produção e de vendas, a petroleira apresentou bom desempenho, com a alta do preço do petróleo no mercado internacional impulsionando a margem de exportação e a política de precificação de derivados rendendo bons frutos, destacaram os analistas da Coinvalores.
Entre as altas do Ibovespa, a liderança foi do Magazine Luiza, com avanço de 14,59%. A varejista anunciou ontem o seu resultado do primeiro trimestre, que agradou os investidores. O lucro foi de R$ 147,5 milhões entre janeiro e março, um crescimento de 151,8% na comparação com igual período do ano passado. A plataforma virtual já representa 35% das vendas totais da varejista.
Ainda entre os papéis mais negociados, os da Vale tiveram leve queda de 0,10%, R$ 49,19.
A queda no índice foi lidera pela Bradespar, uma das acionistas da Vale, que recuou 5,55%. Segundo o Valor Econômico, os fundos de pensão, também acionistas da mineradora, podem acionar a empresa de participações do Bradesco devido a uma disputa judicial envolvendo a Elétron, veículo pelo qual o Opportunity comprou uma fatia da Valepar, antiga controladora da Vale, na época da privatização (1997).
DÓLAR EM ALTA
No mercado de câmbio, o dollar index, que mede o comportamento da divisa americana frente a uma cesta de dez moedas, tinha alta de 0,36% próximo ao horário de encerramento dos negócios no Brasil. Além disso, segue no radar dos investidores a expectativa de que o Federal Reserve (Fed, o bc americano) faça durante todo o ano quatro elevações dos juros. No início de 2018, eram esperadas três altas. A taxa está entre 1,50% e 1,75% ao ano.
O dólar operou em alta em um movimento de proteção tendo como pano de fundo a possibilidade dos Estados Unidos ficar fora do acordo nuclear com o Irã. Após a confirmação do fato, a moeda americana aqui passou a realizar e fechou menos valorizada explicou Jefferson Luiz Rugik, analista da Correparti Corretora de Câmbio.
A valorização contínua do dólar, que pode ter um efeito na inflação, acabou afetando o mercado de juros. As taxas do mercado futuro subiram, uma vez que passou a ser colocada em dúvida a continuidade do processo de corte de juros por parte do Banco Central (BC). A Selic está em 6,50% e era esperado mais um corte de 0,25 ponto percentual na próxima reunião.
Os contratos com vencimento em janeiro de 2019 subira de 6,30% para 6,33%. Os de janeiro de 2020 passaram de 7,13% para 7,27%.