Dólar mantém ritmo de alta e fecha a R$ 3,568

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Após uma sequência de cinco quedas consecutivas, o Ibovespa, principal índice de ações do mercado local, fechou em alta de 0,29%, aos 82.956 pontos. A valorização foi sustentada pelo desempenho das ações da Petrobras. O pregão também foi marcado pela disparada dos papéis do Magazine Luiza. Já no mercado de câmbio, o dólar fechou em alta de 0,42% ante o real, cotado a R$ 3,568. Na máxima, a divisa chegou a R$ 3,593, refletindo questões geopolíticas.

Apesar dos ganhos no Ibovespa, o mercado financeiro em escala global foi foi marcado pela apreensão em relação à saída dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã. No início da tarde, quando o jornal The New York Times anunciou que o presidente americano, Donaldo Trump, iria anunciar sua decisão, a volatilidade aumentou, principalmente nos negócios com o petróleo.

Os contratos futuro do óleo acentuaram as perdas. O do tipo WTI chegou a cair mais de 4% e o Brent recuou em torno de 3%. No entanto, com a confirmação da notícia, as perdas se reduziram. Próximo ao horário do encerramento dos negócios no Brasil, o WTI tinha queda de 1,41%, a US$ 69,73 o barril. Ontem, essa qualidade de petróleo superou os US$ 70, atingindo a maior cotação desde novembro de 2014. Já o Brent tinha queda de 0,62%, a US$ 75,70.

O petróleo deu uma acalmada no final do pregão, reduzindo as perdas. Em tese, a oferta de petróleo pode diminuir devido às sanções ao Irã após a saída dos Estados Unidos e isso ajuda na valorização dos preços do óleo  explicou Ari Santos, gerente de renda variável da H.Commcor.

No exterior, os principais índices não conseguiram fechar em alta devido ao aumento da volatilidade. O Dow Jones, que abriu em alta, fechou estável (+0,01%), assim como o S&P (-0,03%). Na Europa, o FTSE 100, de Londres, também ficou estável (-0,02%) e o DAX, de Frankfurt, recuou 0,28%.

LUCRO DA PETROBRAS

O Ibovespa foi sustentado pelo desempenho das ações da Petrobras. As preferenciais (PNs, sem direito a voto) subiram 1.28%, cotadas a R$ 22,94. Já as ordinárias (ONs, com direito a voto) ficaram estáveis, a R$ 24,74.

A Petrobras superou a estimativa e voltou a distribuir proventos. A despeito do menor volume de produção e de vendas, a petroleira apresentou bom desempenho, com a alta do preço do petróleo no mercado internacional impulsionando a margem de exportação e a política de precificação de derivados rendendo bons frutos, destacaram os analistas da Coinvalores.

Entre as altas do Ibovespa, a liderança foi do Magazine Luiza, com avanço de 14,59%. A varejista anunciou ontem o seu resultado do primeiro trimestre, que agradou os investidores. O lucro foi de R$ 147,5 milhões entre janeiro e março, um crescimento de 151,8% na comparação com igual período do ano passado. A plataforma virtual já representa 35% das vendas totais da varejista.

Ainda entre os papéis mais negociados, os da Vale tiveram leve queda de 0,10%, R$ 49,19.

A queda no índice foi lidera pela Bradespar, uma das acionistas da Vale, que recuou 5,55%. Segundo o Valor Econômico, os fundos de pensão, também acionistas da mineradora, podem acionar a empresa de participações do Bradesco devido a uma disputa judicial envolvendo a Elétron, veículo pelo qual o Opportunity comprou uma fatia da Valepar, antiga controladora da Vale, na época da privatização (1997).

DÓLAR EM ALTA

No mercado de câmbio, o dollar index, que mede o comportamento da divisa americana frente a uma cesta de dez moedas, tinha alta de 0,36% próximo ao horário de encerramento dos negócios no Brasil. Além disso, segue no radar dos investidores a expectativa de que o Federal Reserve (Fed, o bc americano) faça durante todo o ano quatro elevações dos juros. No início de 2018, eram esperadas três altas. A taxa está entre 1,50% e 1,75% ao ano.

O dólar operou em alta em um movimento de proteção tendo como pano de fundo a possibilidade dos Estados Unidos ficar fora do acordo nuclear com o Irã. Após a confirmação do fato, a moeda americana aqui passou a realizar e fechou menos valorizada  explicou Jefferson Luiz Rugik, analista da Correparti Corretora de Câmbio.

A valorização contínua do dólar, que pode ter um efeito na inflação, acabou afetando o mercado de juros. As taxas do mercado futuro subiram, uma vez que passou a ser colocada em dúvida a continuidade do processo de corte de juros por parte do Banco Central (BC). A Selic está em 6,50% e era esperado mais um corte de 0,25 ponto percentual na próxima reunião.

Os contratos com vencimento em janeiro de 2019 subira de 6,30% para 6,33%. Os de janeiro de 2020 passaram de 7,13% para 7,27%.







