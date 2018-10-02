Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Dólar mantém queda e é negociado abaixo de R$ 4 nesta terça
Negócios

Dólar mantém queda e é negociado abaixo de R$ 4 nesta terça

Pesquisas eleitorais voltam a dar o tom do pregão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2018 às 13:09

Publicado em 02 de Outubro de 2018 às 13:09

Dólar Crédito: Macintosh
O dólar comercial opera com queda de 0,82% ante o real na manhã desta terça-feira, negociado a R$ 3,986. Este comportamento da moeda é motivado, principalmente, por fatores internos. Para esta sessão, os investidores reagem à mais recente pesquisa de intenção de voto para a corrida presidencial. Nos números divulgados na noite desta segunda, o candidato Jair Bolsonaro (PSL) avançou e agora tem 31% da preferência do eleitorado, enquanto Fernando Haddad (PT) se manteve nos 21%.
O acordo comercial firmado entre Canadá e Estados Unidos também contribui, embora em menor escala, para o alívio no câmbio. Os dois países da América do Norte chegaram a um consenso para renovar o Acordo Norte-americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês). Os dois países e o México vão atualizar o acordo, que data de 1994, e que será rebatizado como Acordo Estados Unidos-México-Canadá.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados