Dólar mantém queda e é negociado abaixo de R$ 4 nesta terça

O dólar comercial opera com queda de 0,82% ante o real na manhã desta terça-feira, negociado a R$ 3,986. Este comportamento da moeda é motivado, principalmente, por fatores internos. Para esta sessão, os investidores reagem à mais recente pesquisa de intenção de voto para a corrida presidencial. Nos números divulgados na noite desta segunda, o candidato(PSL) avançou e agora tem 31% da preferência do eleitorado, enquanto(PT) se manteve nos 21%.