Dólar mantém queda e é negociado abaixo de R$ 4 nesta terça

O dólar comercial opera com queda de 0,82% ante o real na manhã desta terça-feira, negociado a R$ 3,986. Este comportamento da moeda é motivado, principalmente, por fatores internos. Para esta sessão, os investidores reagem à mais recente pesquisa de intenção de voto para a corrida presidencial. Nos números divulgados na noite desta segunda, o candidato Jair Bolsonaro (PSL) avançou e agora tem 31% da preferência do eleitorado, enquanto Fernando Haddad (PT) se manteve nos 21%.
O acordo comercial firmado entre Canadá e Estados Unidos também contribui, embora em menor escala, para o alívio no câmbio. Os dois países da América do Norte chegaram a um consenso para renovar o Acordo Norte-americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês). Os dois países e o México vão atualizar o acordo, que data de 1994, e que será rebatizado como Acordo Estados Unidos-México-Canadá.