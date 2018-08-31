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Valorização de 0,53%

Dólar mantém alta e é negociado acima de R$ 4,15

Tensões comerciais e economia brasileira estão no radar dos investidores

Publicado em 31 de Agosto de 2018 às 12:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2018 às 12:31
No âmbito global, o dólar avança frente às principais moedas Crédito: Reprodução/Pixabay
O dólar comercial iniciou os negócios desta sexta-feira (31) com valorização de 0,53% ante o real, cotado a R$ 4,167. Para este pregão, no que diz respeito ao cenário externo, os investidores observam com atensão o possível agravamento das tensões comerciais entre Estados Unidos e União Europeia (UE). Já no mercado local, analisam os resultados do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre, que teve sutil alta de 0,2%.
Nesta sexta, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, afirmou que a UE responderá a uma eventual adoção de tarifas de importação dos Estados Unidos a automóveis europeus, o que ameaça a trégua estabelecida em julho entre Washington e Bruxelas.
No âmbito global, o dólar avança frente às principais moedas. O Dollar Index, índice da Bloomberg, que acompanha o desempenho do dólar frente a uma cesta de moedas, tem alta de 0,34% nesta manhã.
 

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