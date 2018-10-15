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Desvalorização

Dólar inicia a semana em queda

Moeda americana é negociada a R$ 3,75
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2018 às 12:35

Publicado em 15 de Outubro de 2018 às 12:35

Nesta sessão, a moeda brasileira acompanha o comportamento da divisa de outros emergentes Crédito: Reprodução/Pixabay
O dólar comercial iniciou os negócios desta semana com desvalorização de 0,54% ante o real, negociado a R$ 3,758. Nesta sessão, a moeda brasileira acompanha o comportamento da divisa de outros emergentes. A lira turca lidera os ganhos, com alta de 1,8%, seguida pelo rublo russo (0,82%) e pelo rand sul-africano (0,59%).
Em meio às recentes quedas do dólar, os economistas voltaram a reduzir suas apostas para o dólar no fim de 2018, de R$ 3,89 para R$ 3,81. Os dados fazem parte das estimativas informadas na pesquisa semanal Focus, do Banco Central (BC), divulgada nesta segunda-feira.
No último pregão, a moeda americana avançou 0,39%, e terminou o dia cotada a R$ 3,77. O que influenciou esta alta foi o cenário externo. O mercado não recebeu bem as declarações do presidente dos EUA Donald Trump sobre sobre a política monetária do Fed (o banco central americano).

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