Dólar inicia a semana em queda

Nesta sessão, a moeda brasileira acompanha o comportamento da divisa de outros emergentes Crédito: Reprodução/Pixabay

O dólar comercial iniciou os negócios desta semana com desvalorização de 0,54% ante o real, negociado a R$ 3,758. Nesta sessão, a moeda brasileira acompanha o comportamento da divisa de outros emergentes. A lira turca lidera os ganhos, com alta de 1,8%, seguida pelo rublo russo (0,82%) e pelo rand sul-africano (0,59%).

Em meio às recentes quedas do dólar, os economistas voltaram a reduzir suas apostas para o dólar no fim de 2018, de R$ 3,89 para R$ 3,81. Os dados fazem parte das estimativas informadas na pesquisa semanal Focus, do Banco Central (BC), divulgada nesta segunda-feira.