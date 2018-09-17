Dólar inicia a semana em alta, próximo dos R$ 4,20

Na última semana, o dólar comercial acumulou valorização de 1,51% Crédito: Reprodução/ Pixabay

O dólar comercial opera com alta de 0,35% ante o real nesta segunda-feira, negociado a R$ 4,182. O que motiva a manutenção da moeda americana em patamares tão elevados é uma combinação de fatores internos e externos. No que diz respeito ao cenário local, a indefinição do quadro eleitoral e o crescimento de candidatos que não são alinhados com as reformas econômicas defendidas pelo mercado financeiro deixam os investidores receosos.

Já no panorama internacional, a guerra comercial volta a dar indícios de intensificação. Os investidores observam com cautela a possibilidade de o presidente americano Donald Trump anunciar novas tarifas sobre US$ 200 bilhões em produtos chineses ainda nesta segunda. Em publicações no Twitter pela manhã, Trump disse que a adoção de tarifas fortalece a posição de barganha dos EUA e que até agora qualquer aumento de custo sobre os produtos foi "quase imperceptível".

"Se os países não fizerem acordos justos conosco, eles serão Tarifados!", escreveu Trump.

Na última semana, o dólar comercial acumulou valorização de 1,51%. Já no ano, a moeda americana já teve ganhos de 25,7% ante o real.