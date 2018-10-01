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Valorização de 0,52%

Dólar inicia a semana em alta, negociado a R$ 4,05

Moeda americana é influenciada por acordos internacionais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2018 às 13:08

Publicado em 01 de Outubro de 2018 às 13:08

No mês de setembro, a moeda americana registrou desvalorização de 0,85% ante o real Crédito: Macintosh
Em uma semana que promete ser marcada pela volatilidade no mercado financeiro por causa da proximidade das eleições, o dólar comercial iniciou os negócios desta segunda-feira (1°) com valorização de 0,52% ante o real, negociado a R$ 4,059. Este cenário de alta só não é maior por causa da cena externa, na qual Estados Unidos e Canadá chegaram a um acordo sobre o Nafta.
Washington e Ottawa fecharam um acordo de último minuto, no domingo, para salvar o Nafta como um pacto trilateral com o México, resgatando uma zona de livre comércio entre três países de US$ 1,2 trilhão que estava prestes a entrar em colapso após quase 25 anos. O fim positivo do embate entre os países da América do Norte agradou os investidores.
No mês de setembro, a moeda americana registrou desvalorização de 0,85% ante o real. Entretanto, na comparação anual, o dólar acumula alta de 21,8% sobre a moeda brasileira.
Após duas revisões para cima, os economistas voltaram a reduzir suas apostas para o dólar no fim de 2018, de R$ 3,90 para 3,89, segundo a mediana das estimativas informada na pesquisa semanal Focus, do Banco Central (BC), divulgada nesta segunda.

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