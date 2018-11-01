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Mercado financeiro

Dólar fecha o mês com queda acumulada de 7,80%

Apesar da desvalorização, a moeda fechou o último pregão em alta de 0,85%, cotado a R$ 3,7227 para venda

Publicado em 31 de Outubro de 2018 às 21:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2018 às 21:11
Dólar é cotado a R$ 3,72 nesta quarta-feira (31) Crédito: Reprodução | Pixabay
A cotação da moeda norte-americana encerrou o mês de outubro em queda acumulada de 7,80%, a maior baixa mensal desde junho de 2016. Apesar da queda no mês, o dólar fechou o último pregão em alta de 0,85%, cotado a R$ 3,7227 para venda.
O Ibovespa, índice da B3, fechou nesta quarta-feira (31) com alta de 0,62%, com 87.423 pontos. As ações da Vale foram destaque no fechamento do mês, com valorização no pregão de hoje de 5,27%. Os papéis das demais companhias terminaram em queda, com Petrobras com menos 1,39%, Itau com desvalorização de 0,48% e Bradesco com queda de 1,29%.
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