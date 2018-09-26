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Mercado financeiro

Dólar fecha o dia em baixa, cotado a R$ 4,08

O Banco Central continua com os leilões tradicionais de venda de swap cambial, sem nenhuma oferta extraordinária de venda futura da moeda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2018 às 21:10

Publicado em 25 de Setembro de 2018 às 21:10

Dólar é cotado a R$ 4,08 nesta terça-feira (25) Crédito: Agência Brasil
O dólar terminou o pregão desta terça-feira (25) em uma baixa de 0,12%, cotado a R$ 4,0830 para venda. O valor da moeda norte-americana sofreu ajustes durante o dia, após iniciar o dia em alta de 0,89%, chegando ao valor máximo no dia perto de R$ 4,15.
O Banco Central continua com os leilões tradicionais de venda de swap cambial, sem nenhuma oferta extraordinária de venda futura da moeda.
O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), encerrou o dia em alta de 0,83%, com 78.630 pontos. A subida na Bovespa contou com ajuda dos papéis das empresas de siderurgia, como a Siderúrgica Nacional que subiu 5,69%, a Gerdau com alta de 5,43%, e a Vale, com valorização de 3,32%.
> Após pesquisa eleitoral, dólar abre em alta

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