Dólar fecha o dia em baixa, cotado a R$ 4,08

Dólar é cotado a R$ 4,08 nesta terça-feira (25) Crédito: Agência Brasil

O dólar terminou o pregão desta terça-feira (25) em uma baixa de 0,12%, cotado a R$ 4,0830 para venda. O valor da moeda norte-americana sofreu ajustes durante o dia, após iniciar o dia em alta de 0,89%, chegando ao valor máximo no dia perto de R$ 4,15.

O Banco Central continua com os leilões tradicionais de venda de swap cambial, sem nenhuma oferta extraordinária de venda futura da moeda.