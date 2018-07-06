Dólar fecha em R$ 3,93, maior cotação desde março de 2016

Dólar Crédito: Reprodução/ Pixabay

O dólar teve novo dia de valorização e fechou cotado a R$ 3,9304, alta de 0,44%, o maior valor desde 1º de março de 2016, período em que a moeda subia em meio às expectativas pelo processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff.

A divisa norte-americana abriu a quinta-feira (5) em baixa, mas engatou alta ainda pela manhã e renovou máximas após a publicação da ata da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos). A sinalização de que os juros vão seguir em elevação na maior economia do mundo manteve o dólar valorizado também frente a outras moedas globais.

No mercado local, o Banco Central optou por novamente não fazer leilão extraordinário de contratos de swap, marcando o nono dia seguido sem esse tipo de operação. A falta de ação do BC tem gerando desconforto em alguns profissionais do mercado.

Assim como nos últimos dias, o BC fez apenas leilão de rolagem de contratos de swap que vencem em 1º de agosto, movimentando US$ 700 milhões. A própria ata do Fed citou a valorização do dólar ante o real, destacando que a moeda norte-americana vem se fortalecendo na economia mundial, notadamente ante países como Brasil, México, Argentina e Turquia. Este movimento, combinado com desdobramentos no cenário político, aumentam as preocupações com as "vulnerabilidades financeiras", segundo o documento.

Para o economista sênior do banco canadense TD Bank, James Marple, a ata do Fed reforça que os juros vão seguir em alta, de forma gradual, apesar de o BC americano ter alertado para riscos que podem vir da ampliação da tensão comercial na economia mundial. Essas incertezas, ressalta Marple, ainda não são suficientes para atrapalhar o plano de voo do Fed. Com a divulgação da ata, o dólar à vista bateu máximas e chegou a superar os R$ 3,94.

Para Bruno Foresti, gerente de câmbio do Ourinvest, a tendência é que a moeda dos EUA siga se apreciando aqui, refletindo, entre outros fatores, o cenário externo, e a expectativa de alta de juros pelo Fed. Ele destaca que tanto os dados recentes do BC sobre o fluxo cambial quanto a avaliação das taxas do cupom cambial (juro em dólar) sinalizam que não está faltando liquidez no mercado à vista para investidores que queiram sair do Brasil. Pela manhã, profissionais de câmbio mencionaram que alguns estrangeiros estavam procurando dólar para sair do País.

O presidente do BC, Ilan Goldfajn, disse nesta quinta-feira (5) em entrevista à Globonews que está monitorando o mercado de câmbio e só vai voltar a usar os swaps quando ver que o mercado está "disfuncional", sem liquidez. O dirigente voltou a afirmar que o BC não vai usar os juros para segurar o câmbio, de acordo com trechos da entrevista adiantados pela jornalista Míriam Leitão em seu blog. Na visão de um diretor de uma corretora, é melhor o BC não se comprometer com valores de intervenção, como fez em junho, pois isso só estimula a especulação. O mais recomendado é que ele pegue o mercado de surpresa, o que aumenta a eficácia da ação.

"O momento é do BC 'assistir e não intervir', visto que os eventuais fatores de pressão sobre a formação da taxa cambial não são de demanda por proteção e nem no mercado à vista", ressalta o diretor executivo da NGO, Sidnei Nehme. Para ele, o fato de o BC ter anunciado em maio e junho os volumes de swap que pretendia ofertar, acabou levando a demanda por estes papéis para além da necessidade de proteção cambial, com os agentes usando os papéis para especulação.