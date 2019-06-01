Dólar fecha em R$ 3,92 e tem maior recuo semanal em quatro meses

Depois de muita volatilidade durante o mês, a moeda norte-americana encerrou maio praticamente estável em relação a abril. Nesta sexta-feira (31), o dólar comercial encerrou a sessão vendido a R$ 3,924, com forte queda de R$ 0,055 (-1,37%). A cotação está no menor valor desde 30 de abril (R$ 3,923).

Com o desempenho de hoje, o dólar fechou a semana com queda de 2,28% e acumulou valorização de apenas 0,04%. Este mês caracterizou-se pela volatilidade nas cotações. Nas últimas duas semanas, a divisa superou a barreira dos R$ 4, o que não ocorria desde outubro do ano passado.