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Mercado financeiro

Dólar fecha em R$ 3,80, menor valor desde agosto

Banco Central segue com os leilões tradicionais de swaps cambiais (equivalentes à venda de dólares no mercado futuro), sem ofertas extraordinárias de venda futura da moeda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2018 às 20:47

Publicado em 03 de Outubro de 2018 às 20:47

Dólar é cotado a R$ 3,80 nesta quarta-feira (03) Crédito: Agência Brasil
Pelo terceiro dia consecutivo, a cotação da moeda norte-americana terminou o pregão em queda, registrando nesta quarta-feira (03) uma baixa 1,20%, cotado a R$ 3,8876 para venda, o menor valor desde 14 de agosto. O acumulado em três dias representa 3,70% de desvalorização do dólar em relação ao real. O Banco Central segue com os leilões tradicionais de swaps cambiais (equivalentes à venda de dólares no mercado futuro), sem ofertas extraordinárias de venda futura da moeda.
O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), encerrou o pregão em alta de 2,04%, com 83.273 pontos. As ações da Petrobras seguiram a tendência, terminando valorizadas em 4,25%, seguidas por Itau com alta de 4,53% e Bradesco com 4,33%.
> Petrobras volta a ser a empresa mais valiosa do País

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