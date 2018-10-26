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Mercado financeiro

Dólar fecha em queda cotado a R$ 3,70

A baixa do dólar inverte a tendência de alta dos dois últimos pregões, quando a moeda acumulou uma valorização de 1,60%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2018 às 21:32

Publicado em 25 de Outubro de 2018 às 21:32

Dólar é cotado a R$ 3,70 nesta quinta-feira (25) Crédito: Reprodução/ Pixabay
A cotação da moeda norte-americana fechou nesta quinta-feira (25) em queda de 1,15%, cotada a R$ 3,7033 para venda. A baixa do dólar inverte a tendência de alta dos dois últimos pregões, quando a moeda acumulou uma valorização de 1,60%.
O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), encerrou o pregão em alta de 1,23%, com 84.083 pontos. Os papéis das grandes companhias, chamadas de blue chip, contribuíram para o fechamento positivo, com Petrobras encerrando com valorização de 2,49%, Vale com alta de 0,50%, Itaú subindo 1,16% e Bradesco em alta de 2,89%.
> Gastos com viagens ao exterior caem 30,7% em setembro

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