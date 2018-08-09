Dólar fecha em alta pelo quarto dia seguido

Dólar Crédito: Arquivo | Agência Brasil

O dólar norte-americano voltou a subir hoje (09), fechando em alta de 1% cotada a R$ 3,8034 para venda. O valor é o maior desde 19 de julho, quando o dólar alcançou R$ 3,8448.

Apesar da oscilação, o Banco Central manteve sua política de swaps cambiais tradicionais, sem ofertar nenhum leilão extraordinário para venda futura da moeda. O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), fechou em queda de 0,98% com 78.767 pontos.